Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. I lavori sono stati avviati in seguito al maltempo del 20 agosto scorso. Da allora, l'Ufficio tecnico si è adoperato per ripristinare un collegamento affidabile con la valle, nonostante le difficili condizioni nella zona del Pont Nef abbiano più volte complicato gli interventi di messa in sicurezza e di sgombero.