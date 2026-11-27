Pronta la strada provvisoria da 1,5 milioni di franchi
Garantita la riapertura del collegamento che aggira il Pont Nef, dopo i lavori di emergenza.
Garantita la riapertura del collegamento che aggira il Pont Nef, dopo i lavori di emergenza.
CALANCA (GR) - Sarà aperta alla circolazione alle 15.00 di oggi, venerdì 27 novembre, la nuova strada di aggiramento provvisoria in zona Pont Nef. L'Ufficio tecnico ha infatti completato la realizzazione del ponte d'emergenza e del nuovo tracciato, migliorando sensibilmente il collegamento con la Calanca interna.
Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. I lavori sono stati avviati in seguito al maltempo del 20 agosto scorso. Da allora, l'Ufficio tecnico si è adoperato per ripristinare un collegamento affidabile con la valle, nonostante le difficili condizioni nella zona del Pont Nef abbiano più volte complicato gli interventi di messa in sicurezza e di sgombero.
Traffico regolato da un semaforo
Il traffico in entrambe le direzioni sarà convogliato sul ponte d'emergenza e lungo la nuova strada provvisoria, permettendo di evitare il tratto a rischio. La soluzione consentirà di garantire il transito in sicurezza anche in caso di forti precipitazioni o di una nuova chiusura della strada originaria.
La carreggiata, larga 3,5 metri, non consente però a tutti i tipi di veicoli di incrociarsi. Tenuto conto anche del ridotto volume di traffico, la circolazione sarà quindi regolata da un semaforo.
Serviranno ulteriori interventi
Il nuovo tracciato non risolve tuttavia definitivamente il problema dei pericoli presenti nella zona del Pont Nef. Saranno necessarie ulteriori misure di messa in sicurezza a lungo termine. L'Ufficio tecnico continuerà a monitorare la situazione e valuterà quali provvedimenti adottare.
L'Ufficio tecnico ha infine ringraziato le imprese e gli specialisti coinvolti nei lavori, così come la popolazione, i Comuni interessati e le aziende locali per la pazienza e la comprensione dimostrate negli ultimi mesi.