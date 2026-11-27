La serata sarà dedicata in particolare alla presentazione del progetto delle cassette arancioni, uno strumento pensato per offrire un'opportunità di ascolto e segnalazione a chi vive situazioni di difficoltà, disagio o violenza. Un'iniziativa che intende favorire l'emersione di situazioni spesso difficili da raccontare, promuovendo una maggiore attenzione e sensibilità all'interno della comunità.

Il progetto si inserisce nel contesto di una rete istituzionale e territoriale già presente e attiva in Ticino, composta da servizi, enti e professionisti che operano nell'ambito della prevenzione, della protezione e del sostegno alle persone coinvolte in situazioni di violenza.