Cassette arancioni, la svolta silenziosa contro la violenza: ascoltare è responsabilità
Una conferenza pubblica che ha l'obiettivo di diffondere un messaggio davvero importante
Una conferenza pubblica che ha l'obiettivo di diffondere un messaggio davvero importante
CADENAZZO - La prevenzione della violenza è una responsabilità collettiva e richiede una comunità capace di ascoltare, riconoscere i segnali di difficoltà e contribuire concretamente alla costruzione di una rete di sostegno.
È questo il messaggio al centro della conferenza pubblica promossa da MI-TI-CI Against Abuse, dal titolo «Quando l'ascolto diventa responsabilità», in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 20.00, presso la Sala del Consiglio comunale del Municipio di Cadenazzo.
La serata sarà dedicata in particolare alla presentazione del progetto delle cassette arancioni, uno strumento pensato per offrire un'opportunità di ascolto e segnalazione a chi vive situazioni di difficoltà, disagio o violenza. Un'iniziativa che intende favorire l'emersione di situazioni spesso difficili da raccontare, promuovendo una maggiore attenzione e sensibilità all'interno della comunità.
Il progetto si inserisce nel contesto di una rete istituzionale e territoriale già presente e attiva in Ticino, composta da servizi, enti e professionisti che operano nell'ambito della prevenzione, della protezione e del sostegno alle persone coinvolte in situazioni di violenza.
Le cassette arancioni non intendono sostituirsi a questa rete né sovrapporsi alle competenze dei servizi esistenti, ma rappresentare un ulteriore strumento di prossimità, sensibilizzazione e orientamento, capace di favorire l'emersione di situazioni spesso difficili da portare alla luce e di facilitare il contatto con le strutture competenti.
La conferenza vedrà la partecipazione di tre relatori che porteranno prospettive ed esperienze complementari.
La Dr.ssa Ornella Larenza, Ricercatrice senior presso il Centro competenze ricerca sociale (CReS) della SUPSI, presenterà la ricerca «Esposizione dei bambini e delle bambine alla violenza nella coppia: analisi dei processi e dei costi nell'ambito dell'attribuzione della custodia e dei diritti di visita», condotta nell'ambito della collaborazione tra SUPSI e ZHAW e finanziata dalla Fondazione KidsToo.
Il suo contributo offrirà un approfondimento sulle conseguenze dell'esposizione dei bambini e delle bambine alla violenza nella coppia, con particolare attenzione ai processi decisionali relativi alla custodia e ai diritti di visita.
Simona Specht, Presidente dell'Associazione Una goccia nel mare, porterà la propria esperienza e il punto di vista associativo, contribuendo al confronto sul ruolo delle realtà del territorio nel sostegno alle persone che vivono situazioni di difficoltà.
Manga, Presidente di MI-TI-CI Against Abuse, illustrerà il progetto delle cassette arancioni e l'impegno dell'associazione nella prevenzione e nel contrasto alla violenza.
Attraverso questi contributi, la conferenza intende affrontare il tema da diverse prospettive, con particolare attenzione alla prevenzione, alla tutela delle persone coinvolte e alle responsabilità delle istituzioni e della società.
L'incontro vuole essere anche un'occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non rimanere indifferenti e di riconoscere il valore dell'ascolto quale primo passo verso un aiuto concreto.
Con questa iniziativa, MI-TI-CI Against Abuse rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza, promuovendo collaborazione, consapevolezza e responsabilità condivisa, nella convinzione che la protezione delle persone e la prevenzione della violenza richiedano un impegno condiviso tra associazioni, istituzioni, servizi e comunità.
Informazioni
Venerdì 27 novembre 2026, ore 20.00
Municipio di Cadenazzo – Sala del Consiglio comunale
Via Carà 2, 6593 Cadenazzo
Entrata libera.
MI-TI-CI contro gli abusi