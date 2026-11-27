La Polizia cantonale cerca un nuovo sostituto comandante
Lorenzo Hutter infatti lascerà l’incarico alla fine di febbraio del prossimo anno per affrontare una nuova sfida professionale.
BELLINZONA - La Polizia cantonale cerca un nuovo sostituto comandante. Il Dipartimento delle istituzioni ha annunciato l’apertura del concorso per individuare il successore di Lorenzo Hutter, che lascerà l’incarico alla fine di febbraio 2027 per affrontare una nuova sfida professionale.
Si tratta di una delle principali funzioni dirigenziali all’interno del Corpo. Oltre a sostituire il comandante in sua assenza e ad affiancarlo nella conduzione della Polizia cantonale, chi assumerà l’incarico sarà chiamato a dirigere e coordinare diversi servizi: le Risorse, il settore Progetti, processi e tecnica, il Centro Competenza Violenza (CCV) e il Servizio psicologico.
Tra i compiti previsti figurano anche la gestione dei dossier intercantonali, nazionali e internazionali, la collaborazione alla realizzazione di progetti strategici e il coordinamento della sicurezza in occasione di grandi eventi. Il sostituto comandante ricopre inoltre il ruolo di responsabile della Polizia all’interno dello Stato Maggiore di Condotta cantonale.
Il profilo ricercato
Ai candidati sono richieste una formazione universitaria completa, una comprovata esperienza dirigenziale, solide competenze linguistiche e spiccate capacità organizzative e relazionali.
Costituiscono titolo preferenziale un’esperienza pluriennale in ruoli di comando nel settore della sicurezza, una formazione come ufficiale dell’esercito ed esperienze presso altri corpi di polizia, autorità di perseguimento penale o nell’ambito della gestione e dello scambio di informazioni di polizia.