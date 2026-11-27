Si tratta di una delle principali funzioni dirigenziali all’interno del Corpo. Oltre a sostituire il comandante in sua assenza e ad affiancarlo nella conduzione della Polizia cantonale, chi assumerà l’incarico sarà chiamato a dirigere e coordinare diversi servizi: le Risorse, il settore Progetti, processi e tecnica, il Centro Competenza Violenza (CCV) e il Servizio psicologico.