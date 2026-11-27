Picchia una donna in autostrada, Vanessa si ferma e chiama la polizia
La 22enne ha notato la scena e ha inchiodato nonostante la velocità.
La 22enne ha notato la scena e ha inchiodato nonostante la velocità.
ZURIGO - «Non ho mai vissuto una cosa del genere». Vanessa, 22enne dell'Oberland zurighese, fatica ancora a elaborare quanto ha visto sabato sulla A15, poco prima dell'uscita di Greifensee (ZH). «Accanto a un'auto sulla corsia d'emergenza ho visto un uomo che colpiva una donna». Sconvolta da quella scena, la giovane ha reagito d'impulso. Viaggiava a 100 km/h, ma ha immediatamente rallentato, cambiato corsia e accostato sulla corsia d'emergenza, a circa 200 metri dall'aggressione. «Per me non c'era dubbio che dovessi intervenire subito». Nel farlo ha cercato di evitare il rischio di essere tamponata: «Mi scuso comunque con gli automobilisti che hanno dovuto frenare così bruscamente a causa mia».
Ma come ci si dovrebbe comportare quando si assiste a un'aggressione in autostrada? È giusto fermarsi per soccorrere la vittima?
Non esiste una risposta valida per tutte le situazioni. Patrick Céréda, portavoce della polizia cantonale zurighese, spiega che sono diversi i fattori da prendere in considerazione. In linea di principio, la polizia incoraggia il coraggio civile: prestare attenzione a ciò che accade intorno a sé, intervenire o chiedere aiuto sono comportamenti che contribuiscono a rendere la società più sicura. Ogni situazione richiede però una valutazione a sé. Spetta quindi a chi assiste a un episodio di violenza capire come intervenire senza compromettere la propria incolumità. «Non si dovrebbe contribuire nel creare delle situazioni pericolose», sottolinea Céréda.
Una frenata improvvisa a 120 km/h o un cambio di corsia azzardato rischiano infatti di mettere in pericolo anche gli altri automobilisti. Ciò che ci si può sempre aspettare da un testimone è invece una chiamata al numero di emergenza 117, che può rivelarsi decisiva per consentire alla polizia di intervenire tempestivamente.
Si rischia una multa?
Anche sotto il profilo legale, molto dipende dalle circostanze. La sosta sulla corsia d'emergenza in autostrada è di norma vietata, salvo in situazioni di emergenza, e può comportare una multa. Conseguenze legali possono derivare anche da una frenata brusca che provoca un incidente.
«La teneva con la forza»
Il primo istinto di Vanessa è stato quello di affrontare l'aggressore. «Volevo saltare direttamente addosso a lui e impedirgli di continuare a picchiare la donna», racconta. A trattenerla è stata la madre, che le ha consigliato di chiamare la polizia.
Mentre parlava al telefono con un agente, Vanessa ha visto la donna cercare di divincolarsi. «La teneva con la forza», ricorda. La 22enne si è quindi avvicinata fino a circa 100 metri dall'auto per riuscire a leggerne la targa e comunicarla alla polizia. «All'uomo apparentemente non importava che fossi così vicina».
Anche la Prevenzione criminale svizzera invita a dar prova di coraggio civile di fronte a episodi di violenza, senza tuttavia mettere a repentaglio la propria sicurezza. In un opuscolo dedicato al tema raccomanda di intervenire senza esporsi a rischi, chiedere aiuto, osservare attentamente ciò che accade, prestare soccorso alla vittima e rendersi disponibili a testimoniare.
L'incertezza sulla sorte della donna
Circa tre minuti dopo l'intervento di Vanessa l'uomo ha spinto la donna nell'auto. È poi ripartito, passando lentamente accanto alle due. «Ci ha guardate con uno sguardo cattivo», racconta la 22enne. L'agente al telefono l'ha rassicurata: la targa era stata annotata e la polizia si sarebbe occupata del caso. Quella sera, tuttavia, Vanessa non è riuscita a liberarsi dal ricordo di quanto aveva visto. «Ho dormito a malapena e ho continuato a pensare alla donna». A tormentarla è soprattutto il fatto di non sapere che cosa le sia accaduto dopo. «Spero che la polizia possa aiutarla», dice. «Non voglio immaginare cosa possa farle l'uomo a casa, se già la picchia pubblicamente su una corsia d'emergenza».
Il suo appello: non voltarsi dall'altra parte
Vanessa continua a chiedersi da quanto tempo durasse l'aggressione e quanti automobilisti avessero assistito alla scena senza intervenire. «Faccio appello a non voltarsi dall'altra parte quando si assiste a violenza». La giovane è consapevole di quanto possa essere difficile e pericoloso fermarsi in autostrada quando si viaggia a 120 km/h. Ma questo, sottolinea, non significa dover rimanere indifferenti. «Certo, non mettete a rischio la vostra vita. Ma fate qualcosa», dice. Interpellata da 20 Minuten, la polizia cantonale zurighese ha confermato di aver ricevuto la segnalazione, senza fornire ulteriori dettagli.