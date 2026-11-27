L'incertezza sulla sorte della donna

Circa tre minuti dopo l'intervento di Vanessa l'uomo ha spinto la donna nell'auto. È poi ripartito, passando lentamente accanto alle due. «Ci ha guardate con uno sguardo cattivo», racconta la 22enne. L'agente al telefono l'ha rassicurata: la targa era stata annotata e la polizia si sarebbe occupata del caso. Quella sera, tuttavia, Vanessa non è riuscita a liberarsi dal ricordo di quanto aveva visto. «Ho dormito a malapena e ho continuato a pensare alla donna». A tormentarla è soprattutto il fatto di non sapere che cosa le sia accaduto dopo. «Spero che la polizia possa aiutarla», dice. «Non voglio immaginare cosa possa farle l'uomo a casa, se già la picchia pubblicamente su una corsia d'emergenza».