I giovani UDC espellono dieci membri
Tra loro anche il presidente cantonale, Joel Bucher.
LUCERNA - I Giovani UDC svizzeri hanno escluso dieci membri della sezione lucernese. Tra loro figura anche il presidente cantonale, Joel Bucher.
A darne notizia giovedì è stata la stessa sezione cantonale. Il partito nazionale avrebbe inviato mercoledì le lettere di esclusione «senza indicare motivi e senza previa audizione».
Interpellato dall'agenzia di stampa Keystone-SDA, il presidente dei Giovani UDC svizzeri, Nils Fiechter, non ha voluto commentare la vicenda. Il partito fornirà tuttavia informazioni «a breve». Sul sito della formazione nazionale, la presidenza della sezione lucernese risulta già «vacante».
La sezione cantonale non accetta le esclusioni. Sostiene infatti di essere un'associazione giuridicamente indipendente e che la decisione di escludere i propri membri spetti al comitato cantonale. Accusa inoltre il partito nazionale di voler influenzare, attraverso le esclusioni, l'assemblea generale della sezione lucernese prevista per il 1° dicembre.