Tra il 2022 e il 2025 il DDPS ha speso complessivamente poco meno di tre milioni di franchi per 61 mandati di consulenza legale esterna nel settore degli armamenti e della difesa. Di questi, 50 sono stati assegnati senza gara d'appalto e 11 mediante procedura su invito. Nel frattempo, Armasuisse ha stipulato contratti quadro con diversi studi legali per evitare conflitti d'interesse.