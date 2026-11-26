F-35, il Governo non si sbilancia sulla richiesta di risarcimento
Dopo il mancato prezzo fisso per i caccia, Berna valuta nuove regole per la gestione degli appalti legali e la trasparenza sui mandati esterni.
Dopo il mancato prezzo fisso per i caccia, Berna valuta nuove regole per la gestione degli appalti legali e la trasparenza sui mandati esterni.
BERNA - Il Consiglio federale non intende per ora rendere noto se la Confederazione chiederà un risarcimento agli studi legali che l'hanno assistita nell'acquisto dei caccia F-35, dopo il fiasco del prezzo fisso. Secondo il Governo, inoltre, l'assegnazione senza gara d'appalto dei mandati allo studio legale Homburger da parte del Dipartimento della difesa è giustificabile solo in parte.
Spetta in ultima istanza ai tribunali pronunciarsi sulle eventuali pretese della Confederazione nei confronti dei consulenti esterni, ha precisato il Consiglio federale nelle risposte a due interventi parlamentari pubblicate giovedì. Una valutazione pubblica potrebbe compromettere la posizione giuridica della Confederazione, anche nei confronti delle controparti contrattuali coinvolte nell'acquisto dei caccia.
Il Governo si è tuttavia detto disponibile a informare in via confidenziale le commissioni parlamentari competenti. È quanto emerge dalle risposte a un'interpellanza del consigliere agli Stati Pascal Broulis (PLR/VD) e a un postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N).
Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare, nell'ambito di un rapporto, le strutture giuridiche e la gestione dei rischi dell'Ufficio federale dell'armamento (Armasuisse) per quanto riguarda gli acquisti internazionali di materiale bellico. Il rapporto non entrerà però pubblicamente nel merito delle responsabilità nel caso specifico né degli strumenti contrattuali utilizzati.
50 mandati su 61 assegnati senza gara
Nell'ambito delle trattative per l'acquisto degli F-35, il Dipartimento federale della difesa (DDPS) aveva affidato senza gara d'appalto allo studio legale zurighese Homburger mandati per circa 2,5 milioni di franchi, destinati a consulenze e perizie giuridiche sulla questione del prezzo fisso. Alla luce di quanto emerso, il ricorso all'assegnazione diretta appare giustificabile soltanto per una parte delle prestazioni richieste, ha ammesso il Consiglio federale nella risposta a Broulis.
Tra il 2022 e il 2025 il DDPS ha speso complessivamente poco meno di tre milioni di franchi per 61 mandati di consulenza legale esterna nel settore degli armamenti e della difesa. Di questi, 50 sono stati assegnati senza gara d'appalto e 11 mediante procedura su invito. Nel frattempo, Armasuisse ha stipulato contratti quadro con diversi studi legali per evitare conflitti d'interesse.
All'inizio di settembre, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) aveva reso noto che con gli Stati Uniti non era mai stato concordato un prezzo fisso forfettario per l'acquisto degli F-35. Per far fronte ai costi aggiuntivi, il Parlamento ha approvato un credito supplementare di 394 milioni di franchi.