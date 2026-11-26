Attualmente, le mammografie effettuate nell'ambito dei programmi cantonali di diagnosi precoce sono esenti dalla franchigia. In futuro, anche gli accertamenti successivi a un esito sospetto dovrebbero essere esentati sia dalla franchigia sia dalla partecipazione ai costi.

Nel parere pubblicato giovedì, il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. I programmi organizzati di diagnosi precoce del tumore al seno consentono di individuare la malattia in uno stadio meno avanzato. Secondo il Governo, tuttavia, i costi a carico delle pazienti per gli ulteriori accertamenti in caso di esito sospetto possono rappresentare un ostacolo.