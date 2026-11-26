Screening del tumore al seno: «Devono essere gratuiti»
La proposta mira a eliminare barriere economiche che frenano la diagnosi precoce e l'accesso universale ai controlli.
La proposta mira a eliminare barriere economiche che frenano la diagnosi precoce e l'accesso universale ai controlli.
BERNA - Le donne non dovrebbero più essere chiamate a sostenere i costi degli esami di approfondimento nell'ambito della diagnosi precoce del tumore al seno. Il Consiglio federale sostiene una mozione in tal senso del gruppo parlamentare socialista.
Con la mozione, Brigitte Crottaz (PS/VD) chiede di esentare dalla partecipazione ai costi dell'assicurazione malattia le consultazioni e gli esami supplementari necessari per confermare o escludere la presenza di un tumore. Spetta ora al Consiglio nazionale pronunciarsi.
Attualmente, le mammografie effettuate nell'ambito dei programmi cantonali di diagnosi precoce sono esenti dalla franchigia. In futuro, anche gli accertamenti successivi a un esito sospetto dovrebbero essere esentati sia dalla franchigia sia dalla partecipazione ai costi.
Nel parere pubblicato giovedì, il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. I programmi organizzati di diagnosi precoce del tumore al seno consentono di individuare la malattia in uno stadio meno avanzato. Secondo il Governo, tuttavia, i costi a carico delle pazienti per gli ulteriori accertamenti in caso di esito sospetto possono rappresentare un ostacolo.
Le donne potrebbero infatti rinunciare agli esami necessari o rimandarli. L'accesso agli accertamenti previsti da un programma organizzato di diagnosi precoce non dovrebbe dipendere dalle disponibilità economiche delle pazienti, sottolinea Crottaz nella sua mozione.
Nei programmi organizzati di diagnosi precoce del tumore al colon, l'esenzione dalla partecipazione ai costi riguarda già l'intero percorso diagnostico. Non vi è alcuna ragione medica che giustifichi un trattamento diverso per il tumore al seno.