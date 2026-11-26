Il giovane stava percorrendo, attorno alle 10, la strada di accesso alla Route de Lausanne in direzione di Ginevra quando, all'incrocio con il Chemin de Chambésy, si è scontrato frontalmente con un'auto. La vettura, guidata da una 57enne, proveniva da Pregny-Chambésy e stava svoltando sulla strada di accesso.