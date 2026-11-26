Scontro frontale tra auto e moto: muore un 25enne
Il giovane è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario
GINEVRA - Un motociclista classe 2001 ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nel Canton Ginevra.
Il giovane stava percorrendo, attorno alle 10, la strada di accesso alla Route de Lausanne in direzione di Ginevra quando, all'incrocio con il Chemin de Chambésy, si è scontrato frontalmente con un'auto. La vettura, guidata da una 57enne, proveniva da Pregny-Chambésy e stava svoltando sulla strada di accesso.
A prestare i primi soccorsi sono stati un passante e una pattuglia di polizia, seguiti dal personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione, il motociclista è deceduto sul posto.
La sezione infortunistica stradale (BRA), sotto la direzione del Ministero pubblico, sta indagando per chiarire le esatte circostanze dell'incidente. Non saranno rilasciati ulteriori commenti.
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