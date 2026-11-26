Ucraini contro Anna Netrebko, ma il concerto è sold-out
Proteste limitate e petizione non fermano l’esibizione della soprano a Basilea
Proteste limitate e petizione non fermano l’esibizione della soprano a Basilea
BASILEA - L'Associazione Ucraina Svizzera si oppone all'esibizione della diva dell'opera russa-austriaca Anna Netrebko, politicamente controversa, a Basilea. Oltre a una petizione online, per la data del concerto del 30 novembre è prevista un'azione di protesta presso il Stadtcasino.
Tuttavia, questa azione di protesta non sarà molto grande, come ha dichiarato Halyna Iliasevych Rauber dell'Associazione Ucraina su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. L'autorizzazione della polizia è stata concessa solo con restrizioni, per non disturbare il mercatino di Natale che si tiene lì.
«Saremo circa dieci persone», ha detto Iliasevych Rauber. «E non ci è permesso svolgere l'azione di protesta direttamente davanti allo Stadtcasino, ma solo in una posizione un po' più distante.» Tuttavia, anche grazie allo srotolamento di un tappeto rosso, l'azione di protesta sarà comunque visibile.
Le ucraine e gli ucraini accusano la celebre star dell'opera Netrebko di una grande vicinanza al presidente russo Wladimir Putin. Avrebbe sostenuto Putin durante la sua campagna elettorale e avrebbe festeggiato il suo compleanno al Cremlino.
Inoltre, si sarebbe fatta fotografare con un rappresentante dei separatisti filorussi delle zone occupate in Ucraina. Un contributo differenziato di Netrebko sui social media non sarebbe sufficiente, secondo loro, per prendere le distanze in modo credibile dalla guerra in Ucraina.
Concerto non annullato
Nonostante la petizione con ben oltre 700 firme, il concerto di Basilea non è stato annullato. La Casino-Gesellschaft, in qualità di gestore della sala da concerto, sostiene di non essere responsabile dei contenuti. E l'organizzatore Thomas Dürr di Act Entertainment AG ha dichiarato a Radio SRF di aver ingaggiato Netrebko non come oratrice, ma come cantante.
La reputazione controversa della soprano non ha comunque impedito ai suoi fan di partecipare al concerto. I posti, che costano fino a 442 franchi, sono praticamente esauriti a quattro giorni dalla data del concerto.
A Lucerna, invece, nel 2024 un'esibizione di Netrebko è stata cancellata a causa della vicinanza temporale e geografica con la conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock. Anche l'Opernhaus Zürich inizialmente l'aveva esclusa dal programma, per poi riaccoglierla a braccia aperte. Nel luglio 2027 Netrebko sarà presente come Mimì nell'opera «La Bohème» all'Opernhaus Zürich.