«Saremo circa dieci persone», ha detto Iliasevych Rauber. «E non ci è permesso svolgere l'azione di protesta direttamente davanti allo Stadtcasino, ma solo in una posizione un po' più distante.» Tuttavia, anche grazie allo srotolamento di un tappeto rosso, l'azione di protesta sarà comunque visibile.

Le ucraine e gli ucraini accusano la celebre star dell'opera Netrebko di una grande vicinanza al presidente russo Wladimir Putin. Avrebbe sostenuto Putin durante la sua campagna elettorale e avrebbe festeggiato il suo compleanno al Cremlino.