Uno dei blocchi di pietra, del peso di circa 600 kh, è quindi rotolato sulla corsia di sorpasso, dove è stato urtato da un secondo camion che ha riportato gravi danni. I detriti proiettati sul manto stradale hanno inoltre danneggiato, in modo lieve, anche un'automobile.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A causa delle operazioni di recupero e manutenzione della strada, il tratto autostradale è stato ridotto a una sola corsia per diverse ore.