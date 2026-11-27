Perde massi sull'autostrada
L'incidente è avvenuto giovedì sera sull'A3. Coinvolti due camion un'automobile. Nessun ferito
L'incidente è avvenuto giovedì sera sull'A3. Coinvolti due camion un'automobile. Nessun ferito
SARGANS - Un incidente della circolazione è avvenuto nella serata di giovedì sull'autostrada A3, nel canton Glarona.
A darne notizia, questa mattina, è la polizia cantonale in un comunicato. Un camion ─ guidato da un 42enne ─ stava circolando in direzione di Sargans quando, per motivi che toccherà all'inchiesta di polizia stabilire, il cassone ribaltabile del veicolo si è sollevato perdendo il proprio carico.
Uno dei blocchi di pietra, del peso di circa 600 kh, è quindi rotolato sulla corsia di sorpasso, dove è stato urtato da un secondo camion che ha riportato gravi danni. I detriti proiettati sul manto stradale hanno inoltre danneggiato, in modo lieve, anche un'automobile.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A causa delle operazioni di recupero e manutenzione della strada, il tratto autostradale è stato ridotto a una sola corsia per diverse ore.