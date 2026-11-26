Esaurita praticamente subito

Come riferisce il Tages-Anzeiger, la corsa all'acquisto di giovedì mattina ha provocato lunghe attese nel negozio online di Swissmint. Attorno alle 8 i tempi di attesa superavano un'ora. Molti aspiranti acquirenti erano ancora in coda quando è stato annunciato l'esaurimento delle scorte.

Nel frattempo, sulle piattaforme di rivendita sono già comparse diverse inserzioni a prezzi nettamente superiori a quello di emissione. Per un esemplare sono stati offerti oltre 1200 franchi, mentre su Ricardo un venditore ne chiede addirittura 3000. Per quest'ultimo esemplare, tuttavia, fino a giovedì a mezzogiorno non era ancora pervenuta alcuna offerta.