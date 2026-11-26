Il nuovo 25 franchi d'oro è già su Ricardo. A 3000 franchi
La moneta speciale, limitata a 5000 esemplari, è già esaurita e viene offerta a prezzi esorbitanti sulle piattaforme di rivendita
La moneta speciale, limitata a 5000 esemplari, è già esaurita e viene offerta a prezzi esorbitanti sulle piattaforme di rivendita
BERNA - È già andata a ruba la nuova moneta d'oro da 25 franchi emessa questo giovedì da Swissmint. La moneta speciale, realizzata nella massima qualità di conio «fondo specchio», aveva una tiratura limitata a 5000 esemplari. Come confermato sul sito della Zecca federale, tutti i pezzi sono già esauriti.
La moneta raffigura lo stemma svizzero, con una croce composta da cinque quadrati uguali, circondato da rami fioriti di rododendro alpino. Completano il motivo la scritta «Switzerland» e l'anno 2026. Il disegno si ispira alla storica moneta d'oro da 20 franchi del 1871.
Realizzata in oro 900, la moneta ha un valore nominale di 25 franchi, un diametro di 20 millimetri e un peso di 5,64 grammi. Il prezzo di emissione, comprensivo di un astuccio, era di 715 franchi. «Grazie mille per il vostro grande interesse e il vostro entusiasmo!», si legge sul sito di Swissmint.
Esaurita praticamente subito
Come riferisce il Tages-Anzeiger, la corsa all'acquisto di giovedì mattina ha provocato lunghe attese nel negozio online di Swissmint. Attorno alle 8 i tempi di attesa superavano un'ora. Molti aspiranti acquirenti erano ancora in coda quando è stato annunciato l'esaurimento delle scorte.
Nel frattempo, sulle piattaforme di rivendita sono già comparse diverse inserzioni a prezzi nettamente superiori a quello di emissione. Per un esemplare sono stati offerti oltre 1200 franchi, mentre su Ricardo un venditore ne chiede addirittura 3000. Per quest'ultimo esemplare, tuttavia, fino a giovedì a mezzogiorno non era ancora pervenuta alcuna offerta.