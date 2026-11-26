Black Friday: occhio alle trappole
Le associazioni a tutela dei consumatori hanno stilato un elenco con i primi accorgimenti da mettere in atto
BERNA - In occasione del Black Friday il commercio al dettaglio attira i consumatori con la promessa di sconti elevati. Grazie ai consigli forniti dalle associazioni per la tutela dei consumatori e dai portali di comparazione, è possibile evitare trappole e acquisti sbagliati.
Lista della spesa e budget:
A novembre, le promesse di sconti elevati inducono spesso ad acquisti spontanei e non pianificati. Secondo la Fondazione per la tutela dei consumatori (SKS), la giornata promozionale è vantaggiosa solo se si sa già in anticipo esattamente di cosa si ha bisogno. Una lista della spesa vincolante, abbinata a un budget massimo prestabilito, protegge efficacemente dagli acquisti impulsivi costosi.
Conviene confrontare i prezzi:
Durante il Black Friday, numerosi operatori attirano i clienti con sconti sui contratti in corso. Secondo Moneyland, tuttavia, queste promozioni spesso non sono convenienti, soprattutto nel caso degli abbonamenti di telefonia mobile. Sovente i prezzi risultano superiori alle tariffe offerte da operatori più economici. Il servizio di comparazione indipendente raccomanda quindi di verificare, prima dell'acquisto, quanto costava un prodotto nei mesi precedenti.
Soprattutto nel caso di promozioni con "garanzia del prezzo più basso", secondo SKS può valere la pena controllare i prezzi della concorrenza: se infatti il prodotto viene offerto a un prezzo inferiore altrove, gli acquirenti ricevono il rimborso della differenza di prezzo.
Evitare le trappole online:
Quando si fa shopping su Internet, la SKS mette in guardia dalla pressione artificiale esercitata dai countdown e dai venditori poco affidabili. I negozi in dropshipping senza un proprio magazzino si fanno consegnare merce di massa a basso costo direttamente dall'Asia e la vendono a prezzi nettamente più alti rispetto a piattaforme come Amazon o Shein, nonostante gli sconti apparentemente elevati. Segnali di allarme sono una descrizione incompleta, recensioni esageratamente positive e tempi di consegna che si protraggono per settimane. Prezzi estremamente bassi, abbinati al pagamento anticipato o alla carta di credito come uniche modalità di pagamento, indicano invece la presenza di negozi fasulli che non spediscono affatto la merce.
Inoltre, la SKS mette in guardia dai presunti affari di lusso provenienti dall'estero: l'importazione in Svizzera di articoli di marca contraffatti è punibile anche in caso di negligenza. Immagini sfocate dei prodotti, marchi di qualità contraffatti o termini come "imitazione" e "lookalike" indicano la presenza di contraffazioni vietate.
Acquistare in modo anticiclico:
Molti prodotti a novembre ricevono semplicemente nuovi adesivi con gli sconti, senza che il prezzo diminuisca rispetto al resto dell'anno. Secondo l'esperienza, afferma sempre SKS, sconti simili si ripetono distribuiti nell'arco dell'intero anno. Per gli articoli stagionali come l'attrezzatura da sci, i normali saldi dopo la fine della stagione, ad esempio in estate, offrono spesso risparmi nettamente superiori.
Riparare o noleggiare:
Secondo l'associazione per la tutela dei consumatori, la protezione più efficace contro gli acquisti sbagliati rimane la completa rinuncia al consumo. Durante la "Giornata senza acquisti" è possibile far riparare gratuitamente gli apparecchi difettosi in un Repair Café oppure noleggiare oggetti rari in un cosiddetto Leihbar, uno spazio specializzato proprio nel noleggio.
Chi decide comunque di fare acquisti il 27 e il 28 novembre, in occasione del "Fair Friday", può arrotondare l'importo a favore di Caritas Svizzera, che, secondo quanto dichiarato dall'organizzazione stessa, finanzia programmi di formazione e di inserimento lavorativo per circa 1,45 milioni di persone colpite dalla povertà in Svizzera.