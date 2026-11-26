Evitare le trappole online:

Quando si fa shopping su Internet, la SKS mette in guardia dalla pressione artificiale esercitata dai countdown e dai venditori poco affidabili. I negozi in dropshipping senza un proprio magazzino si fanno consegnare merce di massa a basso costo direttamente dall'Asia e la vendono a prezzi nettamente più alti rispetto a piattaforme come Amazon o Shein, nonostante gli sconti apparentemente elevati. Segnali di allarme sono una descrizione incompleta, recensioni esageratamente positive e tempi di consegna che si protraggono per settimane. Prezzi estremamente bassi, abbinati al pagamento anticipato o alla carta di credito come uniche modalità di pagamento, indicano invece la presenza di negozi fasulli che non spediscono affatto la merce.