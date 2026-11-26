Quali possono essere le conseguenze?

«Se si diffonde la convinzione che il successo non dipenda più dal merito, ma sempre più dalla fortuna, dal caso o addirittura da favoritismi e inganni, a risentirne sono la percezione che abbiamo di noi stessi e la fiducia nell'economia e nello Stato. Diminuisce così anche la disponibilità a lavorare, a pagare le tasse e a rispettare le regole».

Perché i giovani sembrano credere sempre meno in un mondo giusto?

«Da un lato per le esperienze che vivono in prima persona, come nel caso dei laureati disoccupati. Dall'altro incidono anche i social media: gli algoritmi non mostrano la norma, ma quelle poche eccezioni rappresentate da chi ha raggiunto ricchezza e successo per caso o per fortuna. Naturalmente, anche l'intelligenza artificiale ha un ruolo importante. Nell'ultimo anno o due abbiamo visto come questa tecnologia, per la prima volta da molto tempo, stia generando profondi cambiamenti nel mercato del lavoro, ponendoci di fronte a nuovi problemi».