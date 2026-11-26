«I tempi del "Fai semplicemente ciò che ami" sono finiti»
L'intelligenza artificiale sconvolge il mercato del lavoro e persino i laureati lottano contro la disoccupazione. Questo può far vacillare la fede in un mondo giusto, come spiega lo psicologo del lavoro Christian Fichter.
ZURIGO - Quali professioni saranno ancora sicure tra cinque o dieci anni? Quale percorso di studi scegliere oggi per avere le migliori possibilità di trovare un impiego dopo anni di formazione? Ed è giusto che persone come Hailey Bieber (la modella americana moglie del noto cantante) riescano a costruire un'azienda da miliardi senza avere competenze imprenditoriali approfondite? Sono interrogativi che oggi preoccupano molte persone. Lo psicologo del lavoro Christian Fichter prova a dare delle risposte.
Signor Fichter, cosa succede ai giovani che, dopo la laurea, per mesi non ricevono altro che risposte negative alle loro candidature?
«Se non posso più contare sul fatto che il mio impegno, la mia dedizione e i miei risultati vengano effettivamente premiati, la mia fiducia in un mondo giusto vacilla. Questa insicurezza è emersa, ad esempio, anche nelle proteste giovanili in Francia».
Quali possono essere le conseguenze?
«Se si diffonde la convinzione che il successo non dipenda più dal merito, ma sempre più dalla fortuna, dal caso o addirittura da favoritismi e inganni, a risentirne sono la percezione che abbiamo di noi stessi e la fiducia nell'economia e nello Stato. Diminuisce così anche la disponibilità a lavorare, a pagare le tasse e a rispettare le regole».
Perché i giovani sembrano credere sempre meno in un mondo giusto?
«Da un lato per le esperienze che vivono in prima persona, come nel caso dei laureati disoccupati. Dall'altro incidono anche i social media: gli algoritmi non mostrano la norma, ma quelle poche eccezioni rappresentate da chi ha raggiunto ricchezza e successo per caso o per fortuna. Naturalmente, anche l'intelligenza artificiale ha un ruolo importante. Nell'ultimo anno o due abbiamo visto come questa tecnologia, per la prima volta da molto tempo, stia generando profondi cambiamenti nel mercato del lavoro, ponendoci di fronte a nuovi problemi».
Cosa consiglia ai giovani? Dovrebbero tutti fare un apprendistato come falegname?
«No. Dieci anni fa si diceva a tutti che quella dell'informatico sarebbe stata una professione assolutamente sicura. Oggi sono proprio i neolaureati in informatica a incontrare maggiori difficoltà, perché l'IA svolge molti compiti di programmazione. Chi può dire che tra dieci anni non avremo robot in grado di costruire mobili e case più velocemente e con maggiore precisione rispetto agli esseri umani?»
Ma questo non vale per quasi tutte le professioni? Come può un giovane scegliere quale strada intraprendere?
«Ci sono comunque settori in cui il rischio di essere sostituiti dall'IA è minore. Si tratta soprattutto di professioni nelle quali il contatto umano è importante, come la psicoterapia o l'assistenza. Ritengo meno probabile che i robot destinati all'assistenza si diffondano presto su larga scala rispetto a quelli che svolgono lavori manuali senza interagire con le persone».
Non tutti i diplomati, però, possono dedicarsi all'assistenza o studiare psicologia.
«No. Come società dovremmo davvero interrogarci sul valore che ha ancora il lavoro umano. Dovremmo chiederci se in futuro dovremo tutti lavorare meno, di cosa vivremo e in quali ambiti il contributo delle persone resterà insostituibile. Siamo ancora agli inizi di questo dibattito».
Un tempo si diceva ai giovani: «Fai semplicemente ciò che ami, allora avrai successo». Vale ancora oggi?
«No, quei tempi sono finiti. Anche se già allora consideravo delle sciocchezze tutte quelle guide ispirate al motto "Segui i tuoi sogni". Chi vuole avere successo e buone prospettive professionali dovrebbe fare ciò che sa fare bene. L'ideale, naturalmente, è che lo faccia anche volentieri. Ma il fatto che a una persona piaccia fare qualcosa non significa necessariamente che sia brava a farlo. Un altro ostacolo per chi si affaccia al mondo del lavoro è che spesso, anche per le posizioni destinate a chi è agli inizi, viene richiesta un'esperienza professionale».
Aver fatto il capo scout, ad esempio, può davvero aiutare a trovare un impiego?
«Assolutamente! Le aziende sono sommerse da candidature perfezionate con l'intelligenza artificiale. Chi riesce a distinguersi grazie a un'esperienza particolare ha decisamente più possibilità. Di recente abbiamo assunto una donna che era un'atleta di alto livello. Un'altra persona ha cresciuto tre figli da sola. Sono traguardi che dimostrano capacità e perseveranza, anche se non hanno nulla a che vedere con il lavoro in sé».
Quindi dovrei indicare nel curriculum anche di aver lavorato sei mesi da Starbucks?
«Si può fare, ma difficilmente farà la differenza. Soprattutto se l'IA presenta quei sei mesi come un'esperienza di grande rilievo, quando a uno sguardo più attento emerge che si trattava semplicemente di un lavoretto. Un'esperienza di vita autentica può invece senz'altro aiutare a superare la prima fase della selezione. Una volta ottenuto un colloquio, i candidati possono giocarsi le proprie carte grazie alla capacità di presentarsi, alla sicurezza in sé stessi e alle competenze trasversali, le cosiddette soft skills».