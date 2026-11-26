Mai stati così ricchi
Patrimoni record per 934,5 miliardi di franchi. La famiglia Aponte conquista il trono, mentre i Blocher tornano nella top ten.
ZURIGO - I più ricchi in Svizzera sono diventati ancora più ricchi. Il patrimonio più grande appartiene ora alla famiglia di armatori ginevrina Aponte.
Questo emerge dalla più recente classifica delle 300 persone più ricche in Svizzera della rivista "Bilanz", pubblicata giovedì sera. Il patrimonio complessivo dei 300 più ricchi in Svizzera è infatti aumentato del 9,8 percento, raggiungendo i 934,5 miliardi di franchi - un nuovo record.
In cima alla classifica si trova la famiglia Aponte con un patrimonio stimato tra i 39 e i 40 miliardi di franchi. Possiede con MSC il più grande gruppo armatoriale del mondo, che secondo "Bilanz" conta ormai più di 1000 navi. La famiglia è inoltre proprietaria delle cliniche Hirslanden.
Wertheimer solo al quarto posto
Il primo classificato dello scorso anno, l'erede di Chanel Gérard Wertheimer, quest'anno con 32-33 miliardi si piazza solo al quarto posto. Davanti a lui si sono posizionate le famiglie Roche Hoffmann, Oeri e Duschmalé, nonché il miliardario dei dati finanziari Andrea Pignataro.
Nuovi nella top ten sono la dinastia indiana dell'acciaio Mittal, il cui patriarca Lakshmi Mittal ha recentemente trasferito la residenza principale a St. Moritz, così come Alexander Karp, cofondatore del gruppo software di analisi dati Palantir, che ora vive nel Liechtenstein.
Ritorno dei Blocher
Torna nella top ten anche la famiglia Blocher, il cui patrimonio è salito a 23-24 miliardi, soprattutto grazie alle azioni Ems-Chemie in forte crescita, con un aumento di 9 miliardi.
Fuori dalla top ten invece i principali azionisti del costruttore di ascensori Schindler, le famiglie Schindler e Bonnard. Il loro patrimonio è diminuito di 2 miliardi, scendendo a 13-14 miliardi. Dalla top ten è scomparso anche il defunto Klaus-Michael Kühne.
Secondo "Bilanz", responsabili del forte aumento dei patrimoni dei super-ricchi sono state anche le borse trainate dall'ondata dell'intelligenza artificiale. Ma ciò non vale per tutti: i fondatori di Partners Group Marcel Erni, Alfred Gantner e Urs Wietlisbach, a causa del crollo delle azioni della loro azienda, sono tra i maggiori perdenti della classifica di quest'anno. Il loro patrimonio è diminuito di circa 500 milioni ciascuno, ma ammonta comunque ancora a oltre 2 miliardi.