Secondo "Bilanz", responsabili del forte aumento dei patrimoni dei super-ricchi sono state anche le borse trainate dall'ondata dell'intelligenza artificiale. Ma ciò non vale per tutti: i fondatori di Partners Group Marcel Erni, Alfred Gantner e Urs Wietlisbach, a causa del crollo delle azioni della loro azienda, sono tra i maggiori perdenti della classifica di quest'anno. Il loro patrimonio è diminuito di circa 500 milioni ciascuno, ma ammonta comunque ancora a oltre 2 miliardi.