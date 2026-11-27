Non tutti gli sconti valgono la pena. Come riconoscere le vere occasioni sulla telefonia
Per scegliere davvero l'offerta migliore sulla telefonia durante il Black Friday servono calcoli attenti e confronto tra fornitori.
BERNA - Mesi gratuiti, sconti elevati e persino un'auto nuova come premio: il commercio pubblicizza intorno al Black Friday con ogni sorta di offerte allettanti. Tuttavia, chi vuole risparmiare dovrebbe fare bene i conti. Proprio per quanto riguarda gli abbonamenti di telefonia mobile, l'entità dello sconto dice poco su quanto sia effettivamente conveniente un'offerta.
Il Black Friday quest'anno cade il 27 novembre. Molte promozioni però iniziano prima e durano oltre la giornata stessa. Da Digitec Galaxus le "Black Weeks" partono già dal 16 novembre. Anche Interdiscount inizia con le offerte per elettronica e elettrodomestici più di una settimana prima. Come incentivo aggiuntivo, il rivenditore mette addirittura in palio una Seat Ibiza del valore di 32'500 franchi.
Ancora prima e in modo più aggressivo si muovono gli operatori di telefonia mobile. Già dall'inizio di novembre pubblicizzano con ampie campagne il "Black November". Le offerte sono spesso valide fino all'inizio dell'Avvento.
Migros Mobile, ad esempio, regala ai clienti due mesi di abbonamento e la tassa di attivazione. Per l'esperto di telecomunicazioni Ralf Beyeler del servizio di confronto Moneyland, però, conta ciò che si paga effettivamente alla fine. I prezzi normali, presso molti fornitori, sarebbero "prezzi di fantasia che nella realtà quotidiana non hanno alcun ruolo", afferma su richiesta dell'agenzia di stampa AWP. Offerte simili ci sono anche durante l'anno.
Un abbonamento con internet e chiamate illimitate in Svizzera costa da Migros Mobile, dopo i due mesi gratuiti, 25,95 franchi al mese. Sulla durata minima di due anni sono 570,90 franchi.
Offerte comparabili di Aldi Mobile, CH Mobile o Gomo costano, secondo l'analisi di Beyeler, nello stesso periodo circa 240 franchi. Anche senza promozione Black Friday, ad esempio Digital Republic con 312 franchi sarebbe più conveniente.
Beyeler consiglia quindi di calcolare i costi totali, ad esempio su 24 mesi, includendo le spese una tantum e gli sconti temporanei.
I fornitori difendono i loro calcoli
Anche per le aziende di telefonia mobile le promozioni sono un esercizio di equilibrio. Beyeler dubita che le offerte estremamente vantaggiose siano sostenibili, considerando assistenza clienti, amministrazione e ampliamento della rete. Questo vale soprattutto in caso di utilizzo intensivo. Tuttavia, non dispone di calcoli concreti sui profitti delle aziende.
Swisscom sottolinea invece che, nelle promozioni a tempo limitato, vengono considerati anche criteri economici. Il gruppo non fornisce indicazioni su margini o limiti interni di redditività. A lungo termine serve un equilibrio tra prezzo, prestazioni e investimenti nelle reti e nella qualità del servizio.
Per Beyeler, inoltre, bisogna distinguere tra i tipi di sconto: la rinuncia alle spese di attivazione pesa poco, perché i costi reali sono bassi. I mesi gratuiti gravano solo temporaneamente. Gli sconti permanenti invece riducono le entrate a lungo termine.
La concorrenza sugli sconti come stato permanente
Sunrise si esprime in modo fondamentalmente critico: è noto che le offerte del Black Friday "non creano valore aggiunto, ma piuttosto lo distruggono". Finché tutto il mercato partecipa, un singolo fornitore difficilmente può sottrarsi.
Sunrise però non vede un inasprimento quest'anno: i prezzi sono circa allo stesso livello dell'anno precedente. Per il marchio principale, l'azienda punta sul programma fedeltà Sunrise Rewards per rafforzare le relazioni a lungo termine con i clienti.
Salt invece sottolinea i vantaggi della concorrenza sui prezzi: i clienti beneficiano di costi di abbonamento più bassi o di servizi aggiuntivi, come più volume dati all'estero.
L'evoluzione però deve restare sostenibile dal punto di vista economico, considerando gli elevati investimenti nelle reti e l'asta delle frequenze di telefonia mobile prevista per l'anno prossimo. Anche i clienti già esistenti ricevono condizioni interessanti, ad esempio in caso di rinnovo del contratto, spiega Salt.
Beyeler avverte inoltre: uno "sconto a vita" non protegge da bollette più alte. Se la riduzione di prezzo in franchi resta invariata, il fornitore può comunque aumentare il prezzo di base. E chi scioglie anticipatamente un contratto in corso rischia, a seconda delle condizioni, penali superiori ai 1000 franchi.