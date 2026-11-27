Ancora prima e in modo più aggressivo si muovono gli operatori di telefonia mobile. Già dall'inizio di novembre pubblicizzano con ampie campagne il "Black November". Le offerte sono spesso valide fino all'inizio dell'Avvento.

Migros Mobile, ad esempio, regala ai clienti due mesi di abbonamento e la tassa di attivazione. Per l'esperto di telecomunicazioni Ralf Beyeler del servizio di confronto Moneyland, però, conta ciò che si paga effettivamente alla fine. I prezzi normali, presso molti fornitori, sarebbero "prezzi di fantasia che nella realtà quotidiana non hanno alcun ruolo", afferma su richiesta dell'agenzia di stampa AWP. Offerte simili ci sono anche durante l'anno.