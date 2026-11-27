Red flag: quando un messaggio supera il limite
Otto video per riconoscere la violenza di genere nello spazio digitale
Otto video per riconoscere la violenza di genere nello spazio digitale
BELLINZONA - Nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) presenta “Red flag: quando un messaggio supera il limite”. Attraverso otto video, il progetto intende sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere, con particolare attenzione alla sua dimensione digitale. L’iniziativa, promossa dal Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) in collaborazione con l’Associazione L’ORA, ha coinvolto direttamente i giovani e le giovani che partecipano al progetto “Spazio esplorativo”.
Una richiesta di password presentata come prova d’amore, messaggi insistenti per sapere dove si trova il partner o la partner, pressioni per ottenere immagini private: nelle conversazioni online possono emergere segnali di comportamenti problematici che non sempre vengono riconosciuti come tali. Il progetto invita a individuarli e a riflettere sul rispetto dei confini personali.
Gli otto video mettono in scena conversazioni WhatsApp tra giovani, presentando dapprima una versione che contiene alcune cosiddette “red flag”, ovvero segnali di allarme, e successivamente una versione che propone modalità di comunicazione e di risposta più rispettose. Il confronto permette di osservare come le parole e le reazioni possano modificare l’evoluzione e la natura di uno scambio. I temi affrontati sono la privacy, le molestie sessuali, le minacce, lo stalking, la discriminazione dell’orientamento sessuale e la diffusione intenzionale di false accuse.
Il punto di forza del progetto è il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani che partecipano a “Spazio esplorativo”, un progetto dell’Associazione L’ORA rivolto a chi attraversa una pausa nel proprio percorso formativo o lavorativo o si trova al di fuori dei circuiti scolastici e professionali. Il loro contributo ha permesso di sviluppare una comunicazione pensata per stimolare il confronto tra pari, attraverso linguaggi e strumenti vicini alla loro quotidianità.
A partire da oggi i video saranno pubblicati sui canali social del DSS e raccolti sul sito del Servizio LAV