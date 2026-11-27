Gli otto video mettono in scena conversazioni WhatsApp tra giovani, presentando dapprima una versione che contiene alcune cosiddette “red flag”, ovvero segnali di allarme, e successivamente una versione che propone modalità di comunicazione e di risposta più rispettose. Il confronto permette di osservare come le parole e le reazioni possano modificare l’evoluzione e la natura di uno scambio. I temi affrontati sono la privacy, le molestie sessuali, le minacce, lo stalking, la discriminazione dell’orientamento sessuale e la diffusione intenzionale di false accuse.

Il punto di forza del progetto è il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani che partecipano a “Spazio esplorativo”, un progetto dell’Associazione L’ORA rivolto a chi attraversa una pausa nel proprio percorso formativo o lavorativo o si trova al di fuori dei circuiti scolastici e professionali. Il loro contributo ha permesso di sviluppare una comunicazione pensata per stimolare il confronto tra pari, attraverso linguaggi e strumenti vicini alla loro quotidianità.