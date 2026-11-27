Viale Stazione blindato: ecco cosa è successo
Dopo la serata movimentata di giovedì, la Polizia cantonale spiega i retroscena dell'accaduto. Al centro dell'intervento, una persona in difficoltà.
Dopo la serata movimentata di giovedì, la Polizia cantonale spiega i retroscena dell'accaduto. Al centro dell'intervento, una persona in difficoltà.
BELLINZONA - A un certo punto sono comparse diverse auto della polizia. Una dopo l'altra. La serata di ieri, giovedì 26 novembre, in Viale Stazione a Bellinzona è stata piuttosto movimentata. Più di un passante avrebbe avvertito urla e ha notato che un'importante area della zona è stata isolata.
Allo stesso tempo, come già riferito in un articolo precedente, è stato chiuso anche l'accesso alla vicina scalinata "Dionigi Resinelli".
Oggi, il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale, interpellato da Ticinonline, chiarisce l'accaduto.
«L'intervento – viene spiegato – ha coinvolto una persona che si trovava in una situazione di disagio psichico. Dopo essere stata identificata e avere ricevuto le cure del caso, e una volta chiarita la situazione, è stata lasciata proseguire».
Nell'ambito dell'operazione sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della Città di Bellinzona e della Polizia dei trasporti, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.