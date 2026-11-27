Educazione sessuale a scuola, le lacune che preoccupano
Un'interrogazione al Consiglio di Stato sollecita il rafforzamento delle risorse didattiche e del dialogo tra scuola e famiglie su temi affettivi e sessuali.
BELLINZONA - Una formazione più solida per i docenti, strumenti didattici condivisi e un maggiore supporto da parte degli specialisti. Sono alcuni dei temi al centro dell’interrogazione presentata al Consiglio di Stato da Nara Valsangiacomo e cofirmata da Lisa Boscolo e Giulia Petralli, che chiedono lumi sulla qualità dell’insegnamento dell’educazione all’affettività e alla sessualità (EAS) nelle scuole ticinesi.
L’atto parlamentare prende spunto da uno studio realizzato dal Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE), su mandato della Commissione per l’educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola (CEAS). L’indagine evidenzia un’ampia condivisione dell’importanza di questo insegnamento, ma anche diverse criticità che ne ostacolano un’attuazione omogenea nelle sedi scolastiche del Cantone.
Docenti poco formati
A destare particolare attenzione sono i dati relativi alla preparazione del corpo insegnante. Soltanto il 35,5% dei docenti della scuola dell’infanzia e il 24,7% di quelli delle elementari dichiara di aver ricevuto una formazione di base specifica in materia. Alle scuole medie la percentuale si attesta al 33,7%, mentre appena il 29% degli insegnanti ha seguito corsi di formazione continua sull’argomento.
Lo studio segnala inoltre una percezione di riduzione dell’offerta formativa negli ultimi anni, in particolare dopo la dismissione del team per l’educazione sessuale. A questo si aggiunge una certa disomogeneità nell’utilizzo dei materiali didattici: il testo «L’Incontro», considerato un riferimento istituzionale, non è conosciuto o utilizzato in maniera uniforme. I contenuti affrontati e le modalità di insegnamento possono quindi variare sensibilmente da una sede all’altra.
Il sostegno degli specialisti
Il modello ticinese, fondato sulle Raccomandazioni operative del DECS del 2016, attribuisce la responsabilità principale dell’insegnamento ai docenti, affiancati da specialisti esterni. Una collaborazione già consolidata in diverse sedi, come dimostrano gli interventi di ASPI in tutte le classi di terza elementare e quelli delle specialiste dei Consultori di salute sessuale e di Zona Protetta nelle scuole medie.
Secondo le interroganti, tuttavia, non risultano esserci specialisti a disposizione delle scuole dell’infanzia, né per interventi nel periodo compreso tra il programma «Sono unico e prezioso» e la terza media. Da qui la richiesta di verificare se vi sia un numero sufficiente di professionisti a cui gli insegnanti possano rivolgersi e se sia possibile individuare in ogni istituto un nucleo di docenti adeguatamente formati, in grado di sostenere i colleghi.
La formazione obbligatoria è sufficiente?
Le firmatarie ricordano che nel giugno del 2026 il DECS ha introdotto una formazione online obbligatoria sull’educazione affettiva e sessuale, sul consenso e sulla prevenzione degli abusi, destinata ai docenti e alle direzioni della scuola dell’obbligo. I moduli, da completare entro la fine di dicembre del 2027, mirano a fornire gli strumenti per riconoscere comportamenti inadeguati, cogliere eventuali segnali di disagio e sapere a chi rivolgersi nelle situazioni più delicate.
Nell’interrogazione vengono accolte positivamente anche altre iniziative illustrate dalla direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti lo scorso 16 novembre, tra cui la collaborazione con la Compagnia Finzi Pasca per lo spettacolo «Prima Facie», a cui hanno assistito oltre 700 allieve e allievi, e la prossima formazione dei dirigenti scolastici sulla prevenzione delle violazioni dell’integrità personale.
Le interroganti vogliono però sapere se il Governo ritenga la formazione obbligatoria efficace e sufficiente per consentire a tutti i docenti di affrontare adeguatamente questi temi in classe. Chiedono inoltre quali misure siano previste per rafforzare la formazione di base e rendere più accessibile quella continua.
Il timore delle reazioni dei genitori
Un altro aspetto riguarda il rapporto con le famiglie. Sebbene dallo studio non emergano numeri significativi di conflitti con i genitori, il timore di possibili reazioni negative potrebbe indurre alcuni insegnanti a evitare determinati argomenti.
Al Consiglio di Stato viene quindi chiesto quali strumenti informativi siano messi a disposizione delle famiglie e in che modo il DECS favorisca il dialogo con la scuola, affinché eventuali preoccupazioni non si traducano in un ostacolo all’insegnamento.
Le firmatarie chiedono infine quali misure concrete il Dipartimento intenda adottare alla luce dei risultati dello studio, se sia prevista una revisione delle Raccomandazioni operative del 2016, anche in considerazione dell’evoluzione degli standard internazionali, e se si prevedano interventi specifici per la scuola speciale, la cui situazione necessita, secondo l’indagine, di un approfondimento dedicato.