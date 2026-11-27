La formazione obbligatoria è sufficiente?

Le firmatarie ricordano che nel giugno del 2026 il DECS ha introdotto una formazione online obbligatoria sull’educazione affettiva e sessuale, sul consenso e sulla prevenzione degli abusi, destinata ai docenti e alle direzioni della scuola dell’obbligo. I moduli, da completare entro la fine di dicembre del 2027, mirano a fornire gli strumenti per riconoscere comportamenti inadeguati, cogliere eventuali segnali di disagio e sapere a chi rivolgersi nelle situazioni più delicate.