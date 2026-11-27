Elemento tanto prezioso quanto pericoloso, il fuoco ha dato origine a innumerevoli pratiche, alcune delle quali sopravvivono ancora oggi. Per lungo tempo ha avuto un ruolo fondamentale nella vita domestica, permettendo di riscaldare le abitazioni e cucinare, fino a diventare il simbolo stesso del nucleo familiare. Scambiarsi il fuoco tra famiglie dello stesso paese rappresentava un segno di profonda condivisione.

Anche il focolare ha conosciuto un’evoluzione nel corso del tempo: inizialmente collocato al centro delle abitazioni, è stato successivamente addossato alle pareti, assumendo la forma del caminetto e diventando spesso un elemento decorativo e di prestigio.