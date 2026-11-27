Dal fuoco al focolare, un viaggio nelle parole e nelle tradizioni della Svizzera italiana
Il nuovo volume della collana «Le Voci» esplora il significato culturale di fögh e fogolaa attraverso dialetti, immagini e testimonianze.
BELLINZONA - Dalle antiche usanze domestiche ai modi di dire che ancora oggi accompagnano le nostre conversazioni. È dedicato al fuoco e al focolare il nuovo volume della collana «Le Voci», pubblicata dal Centro di dialettologia e di etnografia, che sarà presentato lunedì 30 novembre, alle 18.30, presso l’Officina Nephos di Bellinzona.
Il libro, il ventiquattresimo della collana che affianca il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, esplora i molteplici significati delle parole dialettali fögh (fuoco) e fogolaa (focolare), ripercorrendo usanze, credenze, proverbi e testimonianze della cultura popolare.
Elemento tanto prezioso quanto pericoloso, il fuoco ha dato origine a innumerevoli pratiche, alcune delle quali sopravvivono ancora oggi. Per lungo tempo ha avuto un ruolo fondamentale nella vita domestica, permettendo di riscaldare le abitazioni e cucinare, fino a diventare il simbolo stesso del nucleo familiare. Scambiarsi il fuoco tra famiglie dello stesso paese rappresentava un segno di profonda condivisione.
Anche il focolare ha conosciuto un’evoluzione nel corso del tempo: inizialmente collocato al centro delle abitazioni, è stato successivamente addossato alle pareti, assumendo la forma del caminetto e diventando spesso un elemento decorativo e di prestigio.
Fuori dalle mura domestiche, invece, il fuoco veniva utilizzato per rendere coltivabili i terreni, mentre gli incendi rappresentavano uno dei maggiori pericoli che le comunità erano chiamate ad affrontare collettivamente, ben prima dell’istituzione dei vigili del fuoco.
Attraverso le numerose testimonianze orali e scritte raccolte nelle varietà dialettali della Svizzera italiana, l’autore Michele Moretti documenta anche la ricchezza delle espressioni nate attorno al fuoco, spesso utilizzate per descrivere stati d’animo e sentimenti: dall’ardore alla passione, dall’entusiasmo all’astio.
Ad accompagnare i testi è un ampio repertorio di immagini che comprende fotografie di ambienti domestici, oggetti utilizzati per governare il fuoco, cartoline commemorative, testimonianze di usanze e tradizioni, dipinti ed ex voto.
Alla presentazione, organizzata dal Centro di dialettologia e di etnografia in collaborazione con l’Officina Nephos, interverranno la consigliera di Stato e direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti, la collaboratrice scientifica del Centro Francesca Luisoni, il designer costruttore e tecnico d’arte Nicola Colombo e l’autore Michele Moretti.