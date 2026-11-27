I «fatti suscettibili» a cui fanno riferimento nella missiva inviata alla Procura i deputati Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini si rifanno ai contenuti di un articolo pubblicato martedì 24 novembre ─ lo stesso giorno in cui ha poi avuto luogo il dibattito in Gran Consiglio sul rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta ─ dal quotidiano laRegione in cui sono state riportate alcune conversazioni intercorse tra Aldi ed Eolo Alberti, al tempo già ex deputato, tra le quali anche la trasmissione della bozza di un rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale relativo alla pianificazione ospedaliera che conteneva, si legge, «il riassunto dell’audizione di Swiss Medical Network (SMN) in sottocommissione e una proposta di modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale».