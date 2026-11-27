Segreto d'ufficio violato? L'MPS segnala Sabrina Aldi in Procura
Sotto la lente la trasmissione della bozza di un rapporto della Sanità e sicurezza sociale a Eolo Alberti. Al Ministero pubblico viene chiesto di accertare i fatti e, nel caso, promuovere un procedimento penale
BELLINZONA - Il caso Hospita è ancora aperto. Il Movimento per il socialismo (MPS) ha presentato ─ con lettera inviata al Procuratore generale Andrea Pagani, datata 26 novembre 2026 ─ una segnalazione per sospetta violazione del segreto d'ufficio contro l'ex deputata Sabrina Aldi.
I «fatti suscettibili» a cui fanno riferimento nella missiva inviata alla Procura i deputati Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini si rifanno ai contenuti di un articolo pubblicato martedì 24 novembre ─ lo stesso giorno in cui ha poi avuto luogo il dibattito in Gran Consiglio sul rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta ─ dal quotidiano laRegione in cui sono state riportate alcune conversazioni intercorse tra Aldi ed Eolo Alberti, al tempo già ex deputato, tra le quali anche la trasmissione della bozza di un rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale relativo alla pianificazione ospedaliera che conteneva, si legge, «il riassunto dell’audizione di Swiss Medical Network (SMN) in sottocommissione e una proposta di modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale».
Swiss Medical Network, lo ricordiamo, aveva una controversia in corso con la società Hospita Suisse.
«All’epoca dei fatti, Sabrina Aldi era deputata al Gran Consiglio e membro sia della Commissione sanità e sicurezza sociale sia della sottocommissione incaricata della pianificazione ospedaliera. Eolo Alberti aveva invece cessato il proprio mandato parlamentare a seguito dell’elezione, il 6 novembre 2023, nel Consiglio di amministrazione dell’EOC. Egli risultava pertanto estraneo alla commissione, né la sua nuova funzione sembra costituire, di per sé, un titolo che lo legittimasse a ricevere documentazione commissionale non ancora pubblicata», proseguono i deputati MPS nella loro segnalazione.
Sempre citando l'articolo del 24 novembre, Sergi e Pronzini scrivono che «alla comunicazione di Aldi del proprio ingresso nella sottocommissione della pianificazione ospedaliera, Alberti rispondeva: "Hai fatto bene… così tieni Smn sotto pressione", ricevendo da Aldi la risposta: "Esatto!". Ulteriori messaggi del 29 dicembre 2023 conterrebbero riferimenti alla pianificazione ospedaliera nel contesto della controversia tra Hospita e SMN»
Per i deputati MPS è quindi «necessario accertare l’effettiva trasmissione del documento, il suo regime di riservatezza al momento dei fatti, l’esistenza di eventuali autorizzazioni alla sua divulgazione e l’eventuale trasmissione ad altri soggetti non autorizzati». Da qui la richiesta al Ministero pubblico di «procedere ai necessari accertamenti e qualora ne ravvisi i presupposti, di promuovere un procedimento penale» nei confronti di Aldi.