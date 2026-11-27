Il Premio Lavezzari 2026 va a Telefono Amico
Premiato il servizio che offre ascolto e sostegno a migliaia di persone in Ticino e Grigioni italiano.
Premiato il servizio che offre ascolto e sostegno a migliaia di persone in Ticino e Grigioni italiano.
CHIASSO - Il valore dell'ascolto e delle relazioni umane. La Fondazione Cesare e Iside Lavezzari di Chiasso ha assegnato a 143.ch - Telefono Amico il Premio massimo 2026, giunto alla sua sessantesima edizione.
Il riconoscimento intende premiare l'impegno costante e discreto con cui il servizio, giorno e notte, offre ascolto a chiunque ne abbia bisogno, «ricordando a tutti che nessuno è solo se c'è qualcuno ad ascoltare».
Nel 2025 la sede regionale del Ticino e del Grigioni italiano ha registrato 20'252 contatti telefonici e 363 contatti via chat, da cui sono scaturiti rispettivamente 13'884 e 229 colloqui di aiuto.
A rivolgersi al servizio sono soprattutto le donne, che rappresentano circa il 70% degli utenti. Per quanto riguarda l'età, prevalgono le persone con più di 65 anni (44%), seguite da quelle di età compresa tra i 41 e i 65 anni (39%). La chat si conferma invece il canale preferito dai giovani e dai giovani adulti.
Il numero delle chiamate è in costante aumento. Tra le principali problematiche affrontate figurano i disturbi psichici (27%), le difficoltà nella gestione della quotidianità (21%) e la solitudine (11%). Fragilità spesso invisibili, che trovano ascolto in forma anonima, gratuita e senza giudizio grazie alla disponibilità dei volontari.
In un'epoca segnata dalla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale, il Consiglio di Fondazione ha voluto sottolineare «il valore insostituibile della relazione empatica tra persone», di cui i volontari del 143 sono testimonianza quotidiana. Un impegno che, secondo la Fondazione, rappresenta anche un invito per tutti a fare altrettanto.
I riconoscimenti agli studenti - La Fondazione ha inoltre assegnato i premi per l'anno scolastico 2025/2026 a Linda Perler, del Liceo cantonale di Mendrisio, con una media del 5.82; a Vanessa Ringor, della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, con una media del 5.62; e a Giulio Maierini, del Centro professionale commerciale di Chiasso, con una media del 5.40.
La cerimonia di consegna dei premi si terrà domenica 17 gennaio 2027, alle 11.00, al Cinema Teatro di Chiasso.