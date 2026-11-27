Nel 2025 la sede regionale del Ticino e del Grigioni italiano ha registrato 20'252 contatti telefonici e 363 contatti via chat, da cui sono scaturiti rispettivamente 13'884 e 229 colloqui di aiuto.

A rivolgersi al servizio sono soprattutto le donne, che rappresentano circa il 70% degli utenti. Per quanto riguarda l'età, prevalgono le persone con più di 65 anni (44%), seguite da quelle di età compresa tra i 41 e i 65 anni (39%). La chat si conferma invece il canale preferito dai giovani e dai giovani adulti.