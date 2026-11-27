Amore e intimità nella terza età, un cineforum per superare i tabù
Il ciclo di incontri mira a promuovere il dialogo su affettività e desiderio tra le persone anziane.
MENDRISIO - L’amore, l’affettività, il desiderio e il bisogno di compagnia e di intimità non svaniscono con l’avanzare dell’età. Eppure, parlare di questi aspetti della vita nella terza età suscita ancora spesso imbarazzo e pregiudizi. Proprio per dare spazio a questi temi, Pro Senectute Ticino e Moesano propone un ciclo di cineforum.
Gli incontri prenderanno spunto dal film Le nostre anime di notte, che racconta la storia di due persone anziane che riscoprono il valore della compagnia e dell’intimità.
Al termine della proiezione è previsto un momento di confronto con Francesca Ravera, psicologa ed esperta in sessuologia, nonché responsabile del servizio Promozione qualità di vita di Pro Senectute Ticino e Moesano. Un’occasione per riflettere sul ruolo delle relazioni affettive e dell’intimità anche in età avanzata.
L'incontro
Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 16 dicembre, dalle 13.30 alle 17.00, nella sede regionale di Pro Senectute Ticino e Moesano a Mendrisio, in via A. Manzoni 15.
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo all’indirizzo corsi@prosenectute.org o telefonando al numero 091 912 17 17.
Le informazioni sono disponibili anche sul sito: Relazioni nella terza età