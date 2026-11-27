MENDRISIO - L’amore, l’affettività, il desiderio e il bisogno di compagnia e di intimità non svaniscono con l’avanzare dell’età. Eppure, parlare di questi aspetti della vita nella terza età suscita ancora spesso imbarazzo e pregiudizi. Proprio per dare spazio a questi temi, Pro Senectute Ticino e Moesano propone un ciclo di cineforum.