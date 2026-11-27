Il video shock: l'auto che va a sbattere ovunque per due minuti
Quella vettura sabato sera aveva appena investito un 14enne. A girare le immagini alcuni giovani che hanno subito avvisato la polizia.
BIASCA - Un video di oltre due minuti. Di fronte al quale si resta senza parole. È diventato virale. Gira di chat in chat, con la voce "inoltrato molte volte". E mostra il folle slalom dell'auto bianca che nella serata di sabato 21 novembre a Biasca ha urtato un 14enne, morto poi due giorni dopo all'ospedale di Zurigo.
Un gesto di responsabilità
A girare le immagini sono stati alcuni giovani che, notando la vettura col parabrezza rotto e con un'andatura decisamente incerta all'altezza di una rotonda, hanno deciso di seguirla e di avvisare immediatamente la polizia. Un gesto di responsabilità che va elogiato pubblicamente.
Ticinonline vi ripropone una sintesi del video. Immagini che non giustificano assolutamente nulla. Ma che aiutano forse a contestualizzare.
Sono circa le 23.30. Al volante di quella macchina c'è un 50enne che da tempo vive in una sorta di limbo. È ubriaco. Ha passato la giornata a bazzicare da un bar all'altro. E in Via Guisan ha appena ferito gravemente un adolescente in bicicletta che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a svolgere attività sociali.
«È veramente urgente»
«Sono dietro a una persona ubriaca in auto che sta facendo incidenti, qua in zona stazione a Biasca», si sente dire nel video. La frase, pronunciata da uno dei giovani (complessivamente dovrebbero essere in tre), è rivolta all'operatore della centrale di polizia che si trova al telefono.
Il ragazzo aggiunge: «È veramente urgente, secondo me, perché sta centrando spartitraffico, pali... La macchina è distrutta».
Fine della "corsa"
Poi si vede l'auto girare a destra, da Via Bellinzona si infila in Via Franscini. In direzione di un bar che viene menzionato nel video. Il giovane fornisce alla polizia il numero di targa della vettura. Sono attimi concitati. «La macchina è completamente distrutta e lui sta ancora andando», ribadisce il ragazzo mentre nota che l'auto va a urtare l'ennesimo palo.
Si arriva così all'intersezione con Via Quinta. E lì accade l'ennesimo colpo di scena. L'auto bianca lentamente esce di strada e va a sbattere contro un'altra macchina parcheggiata.
Incredulità
I giovani che fino a quel punto hanno seguito in diretta i fatti sembrano increduli. La chiamata intanto è stata messa in attesa dal centralino. "Stiamo valutando il caso, la preghiamo di restare in linea", si sente.
Verosimilmente l'informazione sull'emergenza in quel momento veniva trasferita alle pattuglie della regione.
I ragazzi si fanno forza. E decidono di scendere dall'auto. Uno dice all'altro. «Fai attenzione». E poi aggiunge in dialetto: «Andiamo a tirarlo fuori». Come per farsi coraggio.
Un triste epilogo
Poco dopo si ritrovano di fronte il 50enne. Gli chiedono le chiavi (e anche questo è un gesto importante che va sottolineato). «Stai pure dentro, dammi le chiavi», dice uno dei giovani al 50enne.
Il resto è cronaca. Cronaca tragica. In quel momento i ragazzi non sanno ancora che quello è solo il triste epilogo di un dramma ancora più grande.
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