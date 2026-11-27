Ticinonline vi ripropone una sintesi del video. Immagini che non giustificano assolutamente nulla. Ma che aiutano forse a contestualizzare.

Sono circa le 23.30. Al volante di quella macchina c'è un 50enne che da tempo vive in una sorta di limbo. È ubriaco. Ha passato la giornata a bazzicare da un bar all'altro. E in Via Guisan ha appena ferito gravemente un adolescente in bicicletta che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a svolgere attività sociali.