WINTERTHUR - Nove chilometri di coda, 37 veicoli coinvolti e una decina di persone ferite. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto nelle prime ore di questa mattina sull'autostrada A1 tra Effretikon e Winterthur-Töss, nel canton Zurigo. E se le immagini pubblicate in mattinata ─ con decine di veicoli accatastati uno dietro l'altro ─ offrivano già una chiara idea dell'entità del disastro, ancor di più riesce a fare il filmato in cui sono stati immortalati gli istanti in cui si è innescata la maxi carambola.