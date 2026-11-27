Maxi tamponamento sull'A1: il momento dello schianto
Un filmato ha ripreso gli istanti in cui i veicoli, tentando inutilmente di frenare sul manto stradale ghiacciato, hanno innescato la carambola
Un filmato ha ripreso gli istanti in cui i veicoli, tentando inutilmente di frenare sul manto stradale ghiacciato, hanno innescato la carambola
WINTERTHUR - Nove chilometri di coda, 37 veicoli coinvolti e una decina di persone ferite. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto nelle prime ore di questa mattina sull'autostrada A1 tra Effretikon e Winterthur-Töss, nel canton Zurigo. E se le immagini pubblicate in mattinata ─ con decine di veicoli accatastati uno dietro l'altro ─ offrivano già una chiara idea dell'entità del disastro, ancor di più riesce a fare il filmato in cui sono stati immortalati gli istanti in cui si è innescata la maxi carambola.
Il video, che è stato ripreso da un veicolo che circolava sulle corsie nell'opposto senso di marcia, mostra automobili, furgoncini e camion che scivolano a gran velocità sulla carreggiata ghiacciata, tentando inutilmente di frenare per evitare lo scontro con chi li precede.
La maggior parte dei veicoli coinvolti ha dovuto essere rimossa con il carro attrezzi. L'esatta dinamica del sinistro ─ anche se la polizia ha già indicato, mediante un portavoce, che le condizioni del manto stradale hanno giocato un ruolo ─ deve ancora essere chiarita.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!