Paura per il posto e stress continuo: i dipendenti portano il lavoro a casa
Secondo il "Barometro Buon Lavoro" la sicurezza dell'impiego è al livello più basso dal 2020. Oltre un quarto delle persone rinuncia al tempo libero per soddisfare le richieste professionali.
BERNA - Stressati, esausti, insicuri: secondo il "Barometro Buon Lavoro" la sicurezza del posto di lavoro nel 2026 è scesa al livello più basso degli ultimi sei anni. Per soddisfare le esigenze professionali, più di un quarto delle persone attive ha lavorato nel tempo libero.
Per il dodicesimo "Barometro Buon Lavoro", 1419 persone di età compresa tra 16 e 64 anni hanno fornito informazioni sulla loro situazione. Secondo l'indagine rappresentativa, oltre il 54% dei lavoratori è preoccupato per il proprio posto di lavoro. L'anno precedente erano ancora quasi il 49%.
La valutazione generale delle condizioni di lavoro registra un lieve miglioramento, attestandosi a 67,7 punti su 100, ma la sicurezza dell'impiego a breve termine è scesa al livello più basso dal 2020. Lo hanno comunicato venerdì l'organizzazione mantello dei lavoratori Travailsuisse e la Scuola universitaria professionale bernese.
Le aspettative aumentano, anche a causa dell'IA
Oltre all'insicurezza, una costante pressione psicologica ha caratterizzato la quotidianità lavorativa. Allo stesso tempo, i carichi fisici sono tendenzialmente diminuiti.
Secondo il Barometro, il 42% degli intervistati soffre spesso o molto spesso di stress, il 41,5% si sente emotivamente esausto dopo il lavoro. Negli ultimi dodici mesi, più di un quarto degli occupati ha lavorato nel tempo libero per far fronte alle esigenze professionali.
Quasi il 60% dei dipendenti avrebbe vissuto negli ultimi cinque anni profondi cambiamenti tecnologici. Oltre un terzo utilizza già regolarmente l'Intelligenza Artificiale sul lavoro. Chi utilizza tali applicazioni risparmia tempo nei lavori di routine - ma per un quinto degli utenti, con questi strumenti sono aumentate anche le aspettative di rendimento.
Richiesta di formazione continua retribuita
Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di essere insufficientemente supportata o formata da parte dei datori di lavoro. Più di una persona su dieci (12%) temeva di perdere il posto a causa delle tecnologie digitali.
«I lavoratori hanno bisogno di sicurezza, di tempo sufficiente per il recupero e di condizioni di lavoro che proteggano la loro salute», afferma Jackie Vorpe, responsabile di progetto presso Travailsuisse, secondo un comunicato. In esso, l'associazione ha richiesto un maggiore impegno da parte delle aziende e della politica.
In concreto, Travailsuisse chiede un tempo di formazione continua retribuito per accompagnare il cambiamento tecnologico.
La carriera deve essere possibile anche a tempo parziale
Oltre agli effetti delle tecnologie digitali e dell'IA, per la prima volta sono stati valutati anche i criteri di scelta professionale dei giovani tra i 16 e i 29 anni. Per loro, secondo il Barometro, sono stati determinanti soprattutto compiti interessanti (72,7%) e una buona conciliabilità tra lavoro e vita privata (66,7%).
Le possibilità di carriera e di avanzamento sono più importanti per i giovani lavoratori, con il 40,1%, rispetto alla media di tutti gli intervistati. Il lavoro a tempo parziale è considerato molto importante dal 39,3% delle giovani donne, rispetto al 17,2% dei giovani uomini.
Travailsuisse chiede quindi orari di lavoro pianificabili, pari opportunità di avanzamento per il lavoro a tempo parziale, un'assistenza all'infanzia accessibile e un congedo parentale egualitario.