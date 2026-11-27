In concreto, Travailsuisse chiede un tempo di formazione continua retribuito per accompagnare il cambiamento tecnologico.

La carriera deve essere possibile anche a tempo parziale

Oltre agli effetti delle tecnologie digitali e dell'IA, per la prima volta sono stati valutati anche i criteri di scelta professionale dei giovani tra i 16 e i 29 anni. Per loro, secondo il Barometro, sono stati determinanti soprattutto compiti interessanti (72,7%) e una buona conciliabilità tra lavoro e vita privata (66,7%).