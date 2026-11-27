La SKS invita inoltre a diffidare delle presunte occasioni per acquistare articoli di lusso dall'estero: secondo l'organizzazione, importare in Svizzera prodotti di marca contraffatti è punibile anche quando non si è consapevoli di acquistare un falso. Immagini sfocate dei prodotti, marchi di qualità falsificati o termini come "imitazione" e "lookalike" sono indizi di contraffazione.