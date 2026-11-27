Il Black Friday è qui, e ora attenti alle trappole
Valutate attentamente offerte e venditori per evitare acquisti d'impulso e truffe durante la giornata di sconti. Ecco tutti i consigli utili per non cadere nelle fregature.
BERNA - Il Black Friday è arrivato. Oggi, venerdì, il commercio al dettaglio punta su sconti allettanti per attirare i clienti. Attenzione però, è facile beccarsi qualche fregatura.
Ecco i consigli delle organizzazioni a tutela dei consumatori e dei portali di confronto per evitare costi nascosti e acquisti sbagliati.
Preparare una lista della spesa e fissare un budget:
La promessa di forti sconti spinge spesso a fare acquisti non programmati nel mese di novembre. Secondo la Fondazione per la tutela dei consumatori (SKS), la giornata delle offerte conviene soltanto se si sa già esattamente di cosa si ha bisogno. Attenersi a una lista della spesa e fissare un tetto massimo di spesa aiuta a evitare costosi acquisti d'impulso.
Confrontare i prezzi conviene:
Durante il Black Friday molti fornitori propongono sconti sui contratti in corso. Secondo Moneyland, tuttavia, queste offerte spesso non sono convenienti, soprattutto nel caso degli abbonamenti di telefonia mobile. Anche con lo sconto, infatti, le tariffe possono essere superiori a quelle degli operatori più economici. Il portale di confronto indipendente consiglia inoltre di verificare, prima di effettuare un acquisto, quanto costava il prodotto nei mesi precedenti.
Secondo la SKS, controllare i prezzi della concorrenza può rivelarsi particolarmente utile nel caso delle offerte con «garanzia del prezzo più basso»: se lo stesso prodotto è disponibile altrove a un prezzo inferiore, il cliente può ottenere il rimborso della differenza.
Evitare le trappole online:
Per gli acquisti online, la SKS mette in guardia dai conti alla rovescia che creano un falso senso di urgenza e dai venditori poco affidabili. I negozi che operano in dropshipping, senza un proprio magazzino, fanno arrivare merce a basso costo direttamente dall'Asia. Nonostante gli sconti apparentemente elevati, i prezzi possono essere nettamente superiori a quelli di piattaforme come Amazon o Shein. Tra i campanelli d'allarme figurano le informazioni incomplete sul venditore, le recensioni eccessivamente entusiastiche e i tempi di consegna di diverse settimane. Prezzi estremamente bassi, associati alla possibilità di pagare soltanto in anticipo o con carta di credito, possono invece essere il segnale di un negozio online fasullo che non spedisce alcuna merce.
La SKS invita inoltre a diffidare delle presunte occasioni per acquistare articoli di lusso dall'estero: secondo l'organizzazione, importare in Svizzera prodotti di marca contraffatti è punibile anche quando non si è consapevoli di acquistare un falso. Immagini sfocate dei prodotti, marchi di qualità falsificati o termini come "imitazione" e "lookalike" sono indizi di contraffazione.
Acquistare i prodotti stagionali fuori stagione:
A novembre molti prodotti vengono semplicemente presentati con nuove etichette promozionali, senza che il prezzo sia effettivamente più basso rispetto al resto dell'anno. L'esperienza della SKS mostra che sconti analoghi si ripresentano durante tutto l'anno. Per gli articoli stagionali, come l'attrezzatura da sci, aspettare le svendite di fine stagione, in estate, permette spesso di risparmiare molto di più.
Riparare, prendere in prestito o fare una donazione:
Secondo la SKS, il modo più efficace per evitare acquisti sbagliati resta quello di non comprare nulla. In occasione del "Kauf-nix-Tag" ("Giornata del non acquisto") è possibile far riparare gratuitamente gli apparecchi guasti in un Repair Café. Gli oggetti che si utilizzano di rado possono invece essere presi in prestito.
Chi decide comunque di fare acquisti può, il 27 e il 28 novembre, arrotondare l'importo della spesa a favore di Caritas Svizzera nell'ambito dell'iniziativa "Fair Friday". Secondo l'organizzazione, le donazioni contribuiscono a finanziare programmi di formazione e lavoro destinati agli 1,45 milioni di persone colpite dalla povertà in Svizzera.