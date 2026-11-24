Black Friday: la partita è aperta al Centro Lugano Sud
Gaming, shopping, cinque distretti e un premio finale da CHF 1'000.–
Gaming, shopping, cinque distretti e un premio finale da CHF 1'000.–
GRANCIA - Al Centro Lugano Sud il Black Friday cambia livello. Fino al 28 novembre, il Centro diventa una mappa da esplorare: cinque distretti, una missione e ricompense da conquistare. L’ispirazione arriva dai videogame open world e dall’uscita del nuovo capitolo di una delle saghe più celebri della storia del gaming: il gioco esce dallo schermo ed entra dentro lo shopping.
Grove Street, MediaMarkt, Fully Burgers e si entra in partita
Appassionati e curiosi potranno immergersi nell’esperienza di gioco: nella Grove Street Game Room sarà possibile mettersi alla prova con la tanto attesa nuova uscita, mentre da MediaMarkt si potranno acquistare PlayStation Pro e, salvo disponibilità, prenotare il nuovo joystick.
Spazio anche al Museo dedicato alla celebre saga videoludica. E per rendere la missione ancora più gustosa, entra in gioco anche Fully Burgers and Fries con una speciale cross promotion: chi giocherà nelle postazioni di Grove Street riceverà un buono sconto da utilizzare presso la smashburgeria, mentre i clienti Fully Burgers potranno ottenere uno sconto di CHF 5.– per giocare da Grove Street.
La mappa è pronta. Il Centro Lugano Sud è il tuo open world
Scegli la tua strategia e preparati a giocare. Il Black Friday al Centro Lugano Sud è pronto a essere in modalità free roam.
Dal 25 al 28 novembre il Centro si trasforma in un open world con cinque distretti: FASHION, BEAUTY, FOOD, TECH e UTILITY. All’ingresso principale si potrà ritirare una mappa: l’obiettivo è visitare ogni distretto e completare un acquisto di almeno CHF 10.– in Fashion, Beauty, Food e Utility, oppure CHF 20.– in Tech.
Completata ogni tappa, basterà tornare al desk per convalidare la missione e accedere al maxiconcorso finale della Domenica. Chi per primo terminerà la missione potrà ricevere una Gift Card da CHF 10.–; inoltre, saranno sorteggiati 10 gratta e vinci. Chi sarà il fortunato a trovare un’altra carta regalo da 100.-?
Ultimo checkpoint
Per tutti i player e non, il 29 novembre il Centro Lugano Sud sarà aperto straordinariamente dalle 10.00 alle 18.00 e tutti coloro che avranno completato la missione saranno invitati a tornare fisicamente nello Shopping Centre per giocarsi l’ultimo livello.
La domenica, durante l’apertura straordinaria, chi avrà completato la missione dovrà essere nel Centro per partecipare all’estrazione di una Gift Card da CHF 1'000.–. Durante l’evento saranno distribuiti anche giochi della celebre saga come ricompensa di consolazione. Attenzione: per aggiudicarsi il premio finale è indispensabile essere presenti.
Se il player non c’è, il premio passa al prossimo!
Un ultimo livello da affrontare, una grande reward in palio e un’intera giornata per festeggiare insieme la conclusione della missione.
Per maggiori informazioni e istruzioni, visita centroluganosud.com nella sezione eventi.
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