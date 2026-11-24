Dallo spirito dei Takumi al cuore del Luganese: l'arte di prendersi cura dell'auto
Appuntamento presso il garage di Autotris questo sabato 28 novembre, per la presentazione della nuova Mazda CX-6e e un consiglio sulle gomme per l'autunno/Inverno.
Appuntamento presso il garage di Autotris questo sabato 28 novembre, per la presentazione della nuova Mazda CX-6e e un consiglio sulle gomme per l'autunno/Inverno.
LAMONE - In Giappone esiste una parola speciale per descrivere chi dedica l'intera vita a un unico mestiere, affinandolo fino a sfiorare la perfezione: Takumi. È un concetto profondo, che in Mazda guida da sempre la progettazione e la costruzione delle auto a Hiroshima, e che a Lamone ispira quotidianamente il modo di prendersene cura.
I Takumi sono maestri artigiani specializzati in un solo ambito; dalla modellazione della creta alla lavorazione del metallo o dei tessuti. Uomini e donne che per anni perfezionano la propria abilità manuale prima di tramandarla alle nuove generazioni. Non si tratta solo di tecnica, ma di una forma di dedizione assoluta in cui ogni singolo dettaglio conta, persino quello che il cliente finale potrebbe non notare mai.
Da questa filosofia è nata anche una tecnologia rivoluzionaria, il Takumi-Nuri, un sistema che mappa al computer i movimenti e la pressione della mano di un maestro verniciatore per replicarli sui robot della catena di montaggio. Perché anche l'automazione più avanzata, in Mazda, deve imparare da chi lavora con le mani.
È un'idea che a prima vista potrebbe sembrare lontana dalla realtà di un garage del Luganese, ma che in verità non lo è affatto. Entrando nel garage e/o nella carrozzeria Autotris si respira la stessa logica, declinata su scala diversa ma con il medesimo spirito. Qui, il team non si limita a riparare una vettura:
la osserva, la comprende e interviene con la pazienza tipica di chi sa che l'eccellenza risiede nei dettagli, e mai nella fretta. Che si tratti di una lamiera raddrizzata a regola d'arte, di una sfumatura di colore impeccabile o di una verniciatura indistinguibile dall'originale, il principio è lo stesso che anima gli artigiani in Giappone, applicato ogni giorno. La cura, in fondo, non ha bisogno di una grande fabbrica per esistere: richiede solo persone che la mettano in pratica con costanza, una vettura alla volta.
Questa medesima attenzione si riflette anche nei gesti più piccoli e quotidiani, quelli che spesso gli automobilisti tendono a rimandare. Con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi, ad esempio, bastano pochi minuti per verificare lo stato delle gomme: l'altezza del battistrada, la corretta pressione e l'assenza di screpolature sui fianchi sono controlli rapidi, ma capaci di fare la differenza sull'asfalto bagnato o in presenza delle prime gelate mattutine.
Non si tratta di un semplice passaggio tecnico per addetti ai lavori, bensì della stessa filosofia Takumi applicata alla routine: la medesima precisione usata per una riparazione importante, dedicata a un controllo di prevenzione. Perché la vera artigianalità si misura anche nella capacità di prevenire i problemi prima che si presentino, prendendosi cura delle piccole cose. Per esempio dedicare oggi pochi minuti a un check-up degli pneumatici da Autotris significa viaggiare senza pensieri domani.
E per chi vuole toccare con mano questo spirito artigianale, l'appuntamento è sabato 28 novembre, dalle 10.30 alle 15.00, nello showroom a Lamone: Autotris presenta la nuovissima Mazda CX-6e, un'auto che porta in strada tutta l'anima giapponese di cui abbiamo parlato. Un'occasione per scoprirla da vicino e, davanti ad un simpatico aperitivo, incontrare il team.
Ma l’inverno di Autotris non finisce qui: dal 27 novembre al 10 gennaio il garage sarà presente anche a MelideICE. Chi passerà a trovare il team potrà scoprire i modelli Mazda e ricevere buoni sconto fino a 1'000 franchi per la nuova auto, da utilizzare presso Autotris a Lamone.
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