la osserva, la comprende e interviene con la pazienza tipica di chi sa che l'eccellenza risiede nei dettagli, e mai nella fretta. Che si tratti di una lamiera raddrizzata a regola d'arte, di una sfumatura di colore impeccabile o di una verniciatura indistinguibile dall'originale, il principio è lo stesso che anima gli artigiani in Giappone, applicato ogni giorno. La cura, in fondo, non ha bisogno di una grande fabbrica per esistere: richiede solo persone che la mettano in pratica con costanza, una vettura alla volta.