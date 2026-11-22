Verso le elezioni cantonali del 2027: nasce «Ticino al voto»
Un nuovo portale per seguire le elezioni cantonali ticinesi dell'11 aprile 2027.
Un nuovo portale per seguire le elezioni cantonali ticinesi dell'11 aprile 2027.
Si chiama «Ticino al voto» ed è un sito di informazione gratuito e indipendente, pensato per aiutare i cittadini a conoscere i candidati, approfondire i temi della campagna elettorale e orientarsi in vista dell'appuntamento con le urne.
Il progetto, ideato dal cittadino ticinese Flavio Pescia, è accessibile all'indirizzo ticinoalvoto.ch. Secondo quanto comunicato dal promotore, il portale non è affiliato a partiti, candidati o autorità e si propone di trattare tutte le formazioni politiche con lo stesso metodo, rimandando alle fonti originali delle informazioni pubblicate.
Dai candidati ai risultati delle ultime elezioni
Tra gli strumenti disponibili figurano un conto alla rovescia verso il giorno del voto e un calendario con le principali scadenze elettorali, tra cui il deposito delle liste e la pubblicazione di quelle definitive.
Una sezione raccoglie inoltre i nomi dei candidati al Consiglio di Stato annunciati finora, accompagnati dai riferimenti alle rispettive fonti. Per quanto riguarda il Gran Consiglio, il sito mette a disposizione i risultati delle elezioni cantonali del 2023, con la possibilità di effettuare ricerche per Comune.
Un simulatore dei seggi e un quiz
Il portale propone anche alcuni strumenti interattivi, tra cui un simulatore per la distribuzione dei 90 seggi del Gran Consiglio e un quiz dedicato al funzionamento delle elezioni ticinesi.
Non manca uno spazio riservato ai temi politici: i visitatori possono partecipare a un sondaggio sulle questioni che ritengono più importanti. È inoltre già disponibile una prima scheda dedicata ai premi di cassa malati, che mette a confronto fatti e proposte.
L'obiettivo dichiarato è favorire una partecipazione informata al voto, offrendo un punto di riferimento accessibile a tutti. Il sito sarà aggiornato regolarmente fino all'11 aprile 2027, giorno delle elezioni cantonali.
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