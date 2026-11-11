La vista oltre lo sguardo: prevenzione, cura e qualità di vita

A completare il quadro medico è stato il Dr. Ottavio Bernasconi, specialista in Oftalmologia e direttore medico di Swiss Visio Ticino. Il suo intervento si è inserito nell’approfondimento dedicato all’evoluzione delle cure e alle possibilità offerte dalle moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche, in un ambito nel quale l’innovazione scientifica continua ad aprire nuove prospettive. Accanto alla dimensione strettamente medica, spazio anche alle conseguenze che una riduzione della capacità visiva può avere nella vita quotidiana. Elena Rezzonico, ergoterapista e operatrice tiflologica, rappresentante di UNITAS, l’Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, ha portato una prospettiva legata all’accompagnamento delle persone confrontate con difficoltà visive. Il suo contributo ha permesso di ampliare la riflessione ai temi dell’autonomia personale, dell’accessibilità e degli strumenti di sostegno che possono favorire la qualità di vita.