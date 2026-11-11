La vista oltre lo sguardo: prevenzione, cura e qualità di vita
La salute degli occhi al centro della conferenza promossa dall’Associazione INsalute
La salute degli occhi al centro della conferenza promossa dall’Associazione INsalute
Gli occhi sono spesso definiti lo specchio dell’anima, ma rappresentano soprattutto uno degli strumenti più preziosi attraverso cui l’essere umano conosce e interpreta il mondo. La vista accompagna ogni momento della quotidianità e la sua salute costituisce un elemento fondamentale per il benessere e la qualità di vita. A questo tema è stata dedicata la conferenza pubblica “L’occhio e la vista”, promossa dall’Associazione INsalute presso l’Ospedale Regionale di Lugano dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
La serata ha offerto al pubblico l’occasione di approfondire il funzionamento dell’apparato visivo, le principali problematiche che possono comprometterne la salute e i progressi compiuti dalla medicina nella diagnosi e nella cura delle patologie oculari. Ad accogliere i presenti e a portare i saluti iniziali è stato Sacha Cattelan, presidente dell’Associazione INsalute, richiamando l’importanza di promuovere occasioni di incontro e informazione capaci di avvicinare la popolazione ai temi della salute attraverso il confronto diretto con professionisti qualificati.
A moderare la serata è stata Maristella Polli, volto noto della televisione e già presidente della Commissione sanità e sicurezza sociale del Gran Consiglio. Il confronto ha permesso di affrontare la salute degli occhi da prospettive differenti, mettendo in relazione le conoscenze scientifiche, l’esperienza clinica e le esigenze concrete delle persone.
Il Dr. Moreno Menghini, primario del Servizio di Oftalmologia dell’EOC, ha portato il punto di vista della medicina specialistica ospedaliera, offrendo un quadro generale della salute oculare e dell’evoluzione delle possibilità diagnostiche e terapeutiche. Un settore nel quale la ricerca scientifica ha consentito, nel corso degli ultimi decenni, di migliorare sensibilmente la presa a carico di patologie un tempo considerate altamente invalidanti o difficilmente curabili.
Ad approfondire i diversi aspetti della salute degli occhi sono intervenuti anche il Dr. med. Alex Casanova e la Dr.ssa Gabriela Grimaldi, entrambi medici specialisti in Oftalmologia dell’EOC. I loro contributi hanno arricchito il confronto sulle problematiche che possono interessare l’apparato visivo, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dei controlli specialistici e di una diagnosi tempestiva.
A completare il quadro medico è stato il Dr. Ottavio Bernasconi, specialista in Oftalmologia e direttore medico di Swiss Visio Ticino. Il suo intervento si è inserito nell’approfondimento dedicato all’evoluzione delle cure e alle possibilità offerte dalle moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche, in un ambito nel quale l’innovazione scientifica continua ad aprire nuove prospettive. Accanto alla dimensione strettamente medica, spazio anche alle conseguenze che una riduzione della capacità visiva può avere nella vita quotidiana. Elena Rezzonico, ergoterapista e operatrice tiflologica, rappresentante di UNITAS, l’Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, ha portato una prospettiva legata all’accompagnamento delle persone confrontate con difficoltà visive. Il suo contributo ha permesso di ampliare la riflessione ai temi dell’autonomia personale, dell’accessibilità e degli strumenti di sostegno che possono favorire la qualità di vita.
Il punto di vista dell’ottica e dell’optometria è stato affidato a Walter Morotti, ottico e optometrista presso Ottica Goette, con una formazione alla Scuola federale superiore di ottica di Olten. La sua presenza ha consentito di completare il confronto con una prospettiva professionale legata alla valutazione della funzione visiva, alla correzione dei difetti della vista e all’importanza di un’adeguata attenzione al benessere degli occhi.
La pluralità delle competenze presenti ha permesso di affrontare il tema della vista senza limitarsi alla sola dimensione clinica. Dalla prevenzione alla diagnosi, dalle possibilità terapeutiche al sostegno delle persone cieche e ipovedenti, è emersa l’importanza di considerare la salute visiva come parte integrante del benessere individuale e della qualità di vita.
Con questa nuova iniziativa, l’Associazione INsalute conferma il proprio impegno nella promozione della prevenzione e di una cultura sanitaria accessibile e partecipata, favorendo il dialogo tra specialisti, cittadini e territorio.
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