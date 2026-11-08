Tornano gli igloo riscaldati
In attesa dell'apertura, fervono i lavori per ricreare un'atmosfera unica e accogliente durante l'inverno.
PARADISO - Con l'arrivo della stagione fredda, a Paradiso tornano gli igloo invernali riscaldati di CREA. Sono già iniziati i preparativi per l'allestimento delle caratteristiche strutture in Riva Paradiso, dove sarà possibile concedersi una pausa gastronomica al riparo dal freddo.
Gli igloo offriranno diversi modi per trascorrere un momento in compagnia: dalla tradizionale raclette alle proposte del menù di mezzogiorno, fino alle cenette romantiche, disponibili anche su prenotazione.
L'iniziativa punta a offrire uno spazio accogliente e raccolto anche durante i mesi invernali, con la possibilità di pranzare o cenare in un'atmosfera particolare.
La data di apertura non è ancora stata annunciata, ma CREA fa sapere che verrà comunicata prossimamente. Nel frattempo, i preparativi per il ritorno degli igloo sono già in corso.
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