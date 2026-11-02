Parcheggi gratuiti, per incentivare lo shopping

BELLINZONA - Chi andrà a fare acquisti a Bellinzona nei prossimi fine settimana non dovrà pagare il posteggio. Nei sabati 7, 14 e 21 novembre 2026 la sosta sarà gratuita dalle 9 alle 17 in due strutture del centro: l'autosilo di Piazza del Sole e l'autosilo La Cervia.