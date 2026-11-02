BELLINZONA
Parcheggi gratuiti, per incentivare lo shopping
L'iniziativa a sostegno dei commercianti del centro è prevista il 7, 14 e 21 novembre
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Parcheggi gratuiti, per incentivare lo shopping
L'iniziativa a sostegno dei commercianti del centro è prevista il 7, 14 e 21 novembre
BELLINZONA - Chi andrà a fare acquisti a Bellinzona nei prossimi fine settimana non dovrà pagare il posteggio. Nei sabati 7, 14 e 21 novembre 2026 la sosta sarà gratuita dalle 9 alle 17 in due strutture del centro: l'autosilo di Piazza del Sole e l'autosilo La Cervia.
L'iniziativa, promossa sotto il marchio "Bellinzona - shopping, gusto, serenità", copre dunque tre sabati consecutivi nella fascia oraria in cui negozi e attività del centro sono aperti. Al di fuori di quelle giornate e di quegli orari restano in vigore le tariffe ordinarie.
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