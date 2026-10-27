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Ragazzi e genitori insieme, per imparare a usare (bene) l’intelligenza artificiale

Al Suglio Business Center di Manno, sabato 14 novembre, si terrà un laboratorio pratico e gratuito su come l'AI può aiutare l'apprendimento nell'ambito delle Swiss {ai} Weeks. A cura di Dario Tognetti (formatore) e Jessica Buzzolini (psicologa).
Ragazzi e genitori insieme, per imparare a usare (bene) l’intelligenza artificiale
AiWeeks/LinkFloyd
Ragazzi e genitori insieme, per imparare a usare (bene) l’intelligenza artificiale
Al Suglio Business Center di Manno, sabato 14 novembre, si terrà un laboratorio pratico e gratuito su come l'AI può aiutare l'apprendimento nell'ambito delle Swiss {ai} Weeks. A cura di Dario Tognetti (formatore) e Jessica Buzzolini (psicologa).

MANNO - Le Swiss {ai} Weeks proseguono in Ticino oltre la chiusura nazionale del 4 ottobre e portano l'intelligenza artificiale dove il suo impatto è forse più immediato e meno discusso: sui banchi di scuola.

La mattina di sabato 14 novembre, a Manno, si terrà «Imparare l'AI giocando», un laboratorio di due ore pensato per studenti e studentesse della formazione post-obbligatoria e per i loro genitori, promosso da Ludo-formati, Splash&Spa, Fondazione AGIRE e Linkfloyd.

Il punto di partenza è un dato di esperienza più che una previsione: l'AI generativa è già entrata nella routine di molti giovani, che la usano per fare i compiti, ripassare e farsi rispiegare ciò che in classe non era chiaro. La questione, dunque, non è più se usarla, ma come farlo in modo utile per il presente e per il futuro, e chi possa aiutare ragazzi e famiglie a orientarsi in un terreno dove le regole si stanno ancora scrivendo.

Dal tavolo da gioco alle domande che contano
La scelta del formato non è casuale. A guidare la mattinata sarà Dario Tognetti, cofondatore di Ludo-formati, il progetto ticinese che porta la ludodidattica - l'apprendimento attraverso il gioco - nelle aule, nei workshop e nei percorsi di formazione.

Accanto a lui ci sarà Jessica Buzzolini, psicologa FSP-ATP, che da anni accompagna i giovani in ambito scolastico e nella promozione della salute. Il suo contributo aiuterà i partecipanti a riflettere sulle opportunità e sui rischi dell'intelligenza artificiale per lo studio, l'apprendimento e il benessere personale.

Le domande attorno a cui ruota il laboratorio sono quattro, e nessuna è tecnica: come usare l'AI per studiare meglio senza lasciare che studi al posto nostro? Come accorgersi quando un chatbot sbaglia o inventa le risposte? Quali effetti può avere sulla concentrazione, sulla memoria e sulla fiducia in sé stessi? E infine, quale spazio avrà l'AI nella formazione e nei lavori di domani, e come prepararsi fin da ora? Non servono conoscenze specifiche: bastano, come recita l'invito, «curiosità e voglia di mettersi in gioco».

Genitori e figli dalla stessa parte del banco
Un'altra particolarità dell'appuntamento riguarda il pubblico. Il laboratorio è aperto anche ai genitori interessati ad approfondire il tema dell'apprendimento con l'intelligenza artificiale generativa e dell'intelligenza artificiale stessa, nella convinzione che la riflessione sull'uso dell'AI nello studio non possa essere delegata soltanto alla scuola o ai ragazzi.

L'attenzione verso un pubblico che spesso resta escluso da queste conversazioni ha caratterizzato il programma ticinese delle Swiss {ai} Weeks fin dal suo avvio, dai laboratori per la terza e la quarta età agli incontri su fake news e AI per gli adolescenti.

A chiudere la mattinata, un incentivo concreto: ogni partecipante riceverà un buono di quattro ore per accedere all'area Splash di Splash&Spa a Rivera nel pomeriggio dello stesso sabato 14 novembre. Con Manno, il programma delle Swiss {ai} Weeks aggiunge inoltre una nuova tappa agli appuntamenti nel Luganese, in vista della «Road to Geneva», che accompagnerà il movimento fino al Geneva AI Summit del 21 e 22 giugno 2027.

Informazioni pratiche
Quando: sabato 14 novembre 2026, dalle 10.00 alle 12.00.
Dove: Auditorium Suglio, sede UBS, Via Cantonale, Manno.
Accesso: la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e l'iscrizione è soggetta all'approvazione degli organizzatori. Per i minorenni, l'iscrizione deve essere effettuata da un genitore o da chi esercita l'autorità parentale, utilizzando il proprio indirizzo e-mail e indicando nome e classe del ragazzo o della ragazza. I maggiorenni possono iscriversi autonomamente. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per l'organizzazione dell'evento e la consegna del buono, non saranno ceduti a terzi e verranno cancellati entro sette giorni dalla conclusione del laboratorio.
Iscrizioni: su luma.com/f99h3v72

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