Ragazzi e genitori insieme, per imparare a usare (bene) l’intelligenza artificiale

Dal tavolo da gioco alle domande che contano

La scelta del formato non è casuale. A guidare la mattinata sarà Dario Tognetti, cofondatore di Ludo-formati, il progetto ticinese che porta la ludodidattica - l'apprendimento attraverso il gioco - nelle aule, nei workshop e nei percorsi di formazione.



Accanto a lui ci sarà Jessica Buzzolini, psicologa FSP-ATP, che da anni accompagna i giovani in ambito scolastico e nella promozione della salute. Il suo contributo aiuterà i partecipanti a riflettere sulle opportunità e sui rischi dell'intelligenza artificiale per lo studio, l'apprendimento e il benessere personale.

Le domande attorno a cui ruota il laboratorio sono quattro, e nessuna è tecnica: come usare l'AI per studiare meglio senza lasciare che studi al posto nostro? Come accorgersi quando un chatbot sbaglia o inventa le risposte? Quali effetti può avere sulla concentrazione, sulla memoria e sulla fiducia in sé stessi? E infine, quale spazio avrà l'AI nella formazione e nei lavori di domani, e come prepararsi fin da ora? Non servono conoscenze specifiche: bastano, come recita l'invito, «curiosità e voglia di mettersi in gioco».