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Nasce PetConcierge Partner: un nuovo standard per l’ospitalità pet-friendly

Presentato al LAC il primo standard di certificazione premium per strutture alberghiere che accolgono animali domestici.
Nasce PetConcierge Partner: un nuovo standard per l’ospitalità pet-friendly
Depositphotos (solovyova)
Nasce PetConcierge Partner: un nuovo standard per l’ospitalità pet-friendly
Presentato al LAC il primo standard di certificazione premium per strutture alberghiere che accolgono animali domestici.

È stato presentato nei giorni scorsi al LAC, sala Refettorio, di fronte a una nutrita platea, il primo standard di certificazione per l’ospitalità pet-friendly di livello premium e d’eccellenza, nato dall’intuizione di Samuela Baratella, project manager nel turismo e negli eventi, nonché educatrice cinofila e fondatrice di PetConcierge Partner. Presenti, in qualità di relatori, la stessa Baratella, Federico Haas, vicepresidente di Hotelleriesuisse e Alice Spinelli, responsabile di Dog Academy e addestratrice cinofila.

Come ha sottolineato Haas nel suo intervento, in Svizzera ci sono 550mila cani, in Germania dieci milioni: sono da considerarsi membri della famiglia a tutti gli effetti e molti di loro, sempre più spesso, si trasformano in compagni di viaggio insostituibili che meritano ovviamente la migliore attenzione e accoglienza. Di conseguenza, l’animale domestico diventa un ospite dell’hotel tanto quanto l’essere umano, e quella che si apre per il turismo è una nuova opportunità. Non solo: di nuova opportunità si parla anche in termini di lavoro. «Noi, per esempio - ha fatto notare Baratella - riceviamo molte richieste di dog sitting; pertanto siamo sempre alla ricerca di dogsitter».

Un altro merito di PetConcierge Partner, che collabora con Hotelleriesuisse e che ha avviato la sua fase pilota proprio in Ticino, è di aver favorito il processo di germinazione di idee alternative attraverso cui la propagazione dello standard, anche sotto forma di formazione al personale, riesce a rendere l’accoglienza degli animali un’esperienza di qualità in qualsiasi hotel, che sia di alta gamma o meno. PetConcierge Academy, curata in prima persona da Samuela Baratella, è infatti un pacchetto formativo di base che aiuta i dipendenti a comprendere e a costruire l’accoglienza del cane. Le iscrizioni entro il 31 dicembre 2026 beneficiano di una riduzione del prezzo: 450 CHF per l’hotel (anziché 950, dal 1° gennaio 2027), fino a 12 partecipanti.

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