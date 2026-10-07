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UrbanMetrix vince lo Swiss Prime Site Accelerator 2026

L’azienda ticinese porta l’analisi ambientale nelle fasi preliminari dei progetti edilizi
UrbanMetrix vince lo Swiss Prime Site Accelerator 2026
URBANMETRIX
UrbanMetrix vince lo Swiss Prime Site Accelerator 2026
L’azienda ticinese porta l’analisi ambientale nelle fasi preliminari dei progetti edilizi

COMANO - UrbanMetrix è una delle tre startup selezionate tra 80 candidature provenienti da tutto il mondo nell’ambito dello Swiss Prime Site Acceleration Programme. Dopo le presentazioni finali del 30 settembre, la direzione esecutiva di Swiss Prime Site ha deciso di utilizzare UrbanMetrix nei suoi prossimi progetti.

Con un patrimonio in gestione di 29 miliardi, SPS è il più grande promotore immobiliare quotato in borsa della Svizzera e uno dei più grandi in Europa.

UrbanMetrix aiuta architetti, ingegneri e promotori immobiliari a comprendere le condizioni ambientali di un sito prima di definire una direzione progettuale. La sua piattaforma cloud combina geodati con simulazioni di soleggiamento, vista, rumore del traffico e vento in un ambiente 3D interattivo, rendendo queste informazioni disponibili fin dalle prime fasi di progettazione.

I team di progetto possono così individuare rapidamente le aree soleggiate, confrontare le viste da diverse posizioni ed esaminare l’esposizione al rumore del traffico. Queste informazioni guidano le decisioni sui volumi degli edifici, sulle aperture delle facciate, sulle tecnologie fotovoltaiche e su altri aspetti, mentre il progetto prende gradualmente forma.

UrbanMetrix riunisce competenze in architettura, ingegneria e simulazione ambientale. Il fondatore e CEO, Dr. Michele Leidi, ha studiato microtecnica all’EPFL e architettura all’ETH di Zurigo dove ha lavorato come ricercatore specializzandosi in architettura computazionale.

Il suo percorso multidisciplinare ha plasmato l’approccio innovativo di UrbanMetrix all’analisi del sito per le prime fasi della progettazione architettonica. Nel giugno di quest’anno, UrbanMetrix e lo studio di architettura Archimethod hanno ricevuto il premio del pubblico del Prix SIA 2026 per il progetto «Mobilis in Mobili», un edificio urbano progettato utilizzando dati ambientali.

UrbanMetrix nasce dalla ricerca sviluppata presso l’ETH e la SUPSI ed è attualmente sostenuta da Innosuisse e dall’USI Startup Centre.

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