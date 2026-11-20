Tra i contenuti di questa edizione figurano alcune importanti realizzazioni, a partire dalla nuova Arena Sportiva di Lugano Cornaredo, insieme a opere di carpenteria metallica, architetture contemporanee in vetro e acciaio e soluzioni tecniche che testimoniano la qualità progettuale e le competenze specialistiche delle imprese del settore.

Ampio spazio è dedicato anche alle aziende che celebrano importanti anniversari: quarant'anni, quarantacinque anni e ottant'anni di attività. Storie imprenditoriali che raccontano percorsi costruiti nel tempo attraverso professionalità, affidabilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e all'evoluzione tecnologica.