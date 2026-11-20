Dentro questa rivista, un mondo di passione e competenze
Pubblicata la nuova edizione della rivista MetallGlass che racconta l’eccellenza delle imprese ticinesi, le grandi realizzazioni del settore, il valore della formazione e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Pubblicata la nuova edizione della rivista MetallGlass che racconta l’eccellenza delle imprese ticinesi, le grandi realizzazioni del settore, il valore della formazione e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Il settore del metallo e del vetro è protagonista di una trasformazione che coinvolge tecnologie, processi produttivi, progettazione e competenze professionali. È questo il filo conduttore di MetallGlass 2026, la nuova edizione della rivista dedicata al comparto della lavorazione dei metalli, della carpenteria metallica e delle costruzioni in vetro e acciaio.
Attraverso progetti, testimonianze aziendali e approfondimenti, la pubblicazione offre uno spaccato di un settore capace di coniugare tradizione artigianale, precisione tecnica e innovazione, contribuendo concretamente allo sviluppo economico e architettonico del territorio.
Tra i contenuti di questa edizione figurano alcune importanti realizzazioni, a partire dalla nuova Arena Sportiva di Lugano Cornaredo, insieme a opere di carpenteria metallica, architetture contemporanee in vetro e acciaio e soluzioni tecniche che testimoniano la qualità progettuale e le competenze specialistiche delle imprese del settore.
Ampio spazio è dedicato anche alle aziende che celebrano importanti anniversari: quarant'anni, quarantacinque anni e ottant'anni di attività. Storie imprenditoriali che raccontano percorsi costruiti nel tempo attraverso professionalità, affidabilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e all'evoluzione tecnologica.
Un tema centrale della rivista è rappresentato dalle prospettive future del comparto. L'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie di lavorazione e l'evoluzione dei sistemi di progettazione stanno aprendo nuove possibilità per migliorare produttività, qualità e competitività. La sfida consiste nell'integrare questi strumenti con il patrimonio di esperienza, conoscenza dei materiali e capacità artigianale che caratterizza le professioni del settore.
In questo scenario, la formazione e il ricambio generazionale assumono un'importanza strategica. Gli apprendisti, i giovani professionisti, le competizioni come TicinoSkills e i percorsi di formazione superiore rappresentano investimenti fondamentali per garantire alle imprese le competenze necessarie ad affrontare le sfide dei prossimi anni.
Tra i riconoscimenti valorizzati in questa edizione figura inoltre il Prix Acier 2026 assegnato alle Officine Ghidoni, un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per il Ticino e testimonia la capacità delle imprese del territorio di distinguersi anche a livello nazionale per qualità progettuale e realizzativa.
«Il futuro del metallo e del vetro non si costruisce soltanto con nuovi materiali e tecnologie, ma soprattutto con persone competenti, imprese lungimiranti e la volontà di continuare a migliorarsi», sottolinea l'editoriale di questa edizione. Un messaggio che riassume la visione di MetallGlass: raccontare un settore che non si limita a seguire il cambiamento, ma contribuisce attivamente a dargli forma.
La rivista si conferma così uno strumento di valorizzazione delle imprese, delle professioni e del patrimonio di conoscenze che caratterizzano il comparto in Ticino. Un'occasione per mettere in luce le eccellenze del territorio, promuovere il dialogo tra aziende, progettisti, associazioni professionali e istituti di formazione e sensibilizzare le nuove generazioni sulle opportunità offerte da queste professioni.
MetallGlass 2026 è anche il risultato di un lavoro condiviso, reso possibile dal contributo delle aziende, dei partner e delle persone che hanno messo a disposizione esperienze e competenze. Un ringraziamento particolare va al comitato e al segretariato di AM Suisse Ticino per il loro impegno nella valorizzazione delle professioni, della formazione e delle nuove generazioni.
Il futuro prende forma nelle mani di chi sa costruirlo. È il messaggio che accompagna questa nuova edizione e che invita a guardare al futuro del settore con fiducia, consapevolezza e spirito di collaborazione.
Per informazioni:
Rivista MetallGlass c/o Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA - Via Carvina 1 - 6807 Taverne
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