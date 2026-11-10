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LUGANO

Un Open Day per le Scuole San Benedetto

Sabato 21 novembre sarà possibile visitare gli spazi della scuola dell'infanzia La Carovana, la scuola elementare Il Piccolo principe e la scuola media Parsifal.
Un Open Day per le Scuole San Benedetto
Scuole San Benedetto
Un Open Day per le Scuole San Benedetto
Sabato 21 novembre sarà possibile visitare gli spazi della scuola dell'infanzia La Carovana, la scuola elementare Il Piccolo principe e la scuola media Parsifal.

LUGANO - Sabato 21 novembre 2026, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà l’Open Day delle Scuole San Benedetto dal titolo “Guarda il cielo e conta le stelle”, il filo conduttore scelto come tema di lavoro per tutto l’anno scolastico.

Durante la mattina sarà possibile visitare gli spazi delle tre scuole in Via Chiosso 8 in Zona Resega, dove bambini e ragazzi esporranno e presenteranno alcuni percorsi didattici svolti con maestri e professori.

In Aula Magna verranno presentate le offerte educative e didattiche delle tre scuole:

    • ore 11.00 Scuola dell'infanzia LA CAROVANA
    • ore 11.30 Scuola elementare IL PICCOLO PRINCIPE
    • ore 12.00 Scuola media PARSIFAL

L’Open Day sarà anche occasione di conoscere le modalità con cui la scuola media Parsifal aderisce alla sperimentazione per il superamento dei livelli in matematica e tedesco in terza e quarta media e ha integrato nel suo piano di studi il tedesco in prima media.

L’Open Day è pensato per favorire una partecipazione di tutti e per aprire la possibilità a molti di conoscere la proposta educativa, il corpo docente e le strutture che ospitano le scuole.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2027/2028 sono già aperte: per evitare l’inserimento nelle liste d’attesa, vi invitiamo a non attendere e a fissare per tempo un colloquio conoscitivo con la direzione scrivendo una mail a info@scuolesanbenedetto.ch o telefonando al numero 091 930 88 45.

L'Open Day è aperto a tutti e non è necessario iscriversi.

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