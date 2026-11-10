Un Open Day per le Scuole San Benedetto
Sabato 21 novembre sarà possibile visitare gli spazi della scuola dell'infanzia La Carovana, la scuola elementare Il Piccolo principe e la scuola media Parsifal.
Sabato 21 novembre sarà possibile visitare gli spazi della scuola dell'infanzia La Carovana, la scuola elementare Il Piccolo principe e la scuola media Parsifal.
LUGANO - Sabato 21 novembre 2026, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà l’Open Day delle Scuole San Benedetto dal titolo “Guarda il cielo e conta le stelle”, il filo conduttore scelto come tema di lavoro per tutto l’anno scolastico.
Durante la mattina sarà possibile visitare gli spazi delle tre scuole in Via Chiosso 8 in Zona Resega, dove bambini e ragazzi esporranno e presenteranno alcuni percorsi didattici svolti con maestri e professori.
In Aula Magna verranno presentate le offerte educative e didattiche delle tre scuole:
- ore 11.00 Scuola dell'infanzia LA CAROVANA
- ore 11.30 Scuola elementare IL PICCOLO PRINCIPE
- ore 12.00 Scuola media PARSIFAL
L’Open Day sarà anche occasione di conoscere le modalità con cui la scuola media Parsifal aderisce alla sperimentazione per il superamento dei livelli in matematica e tedesco in terza e quarta media e ha integrato nel suo piano di studi il tedesco in prima media.
L’Open Day è pensato per favorire una partecipazione di tutti e per aprire la possibilità a molti di conoscere la proposta educativa, il corpo docente e le strutture che ospitano le scuole.
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2027/2028 sono già aperte: per evitare l’inserimento nelle liste d’attesa, vi invitiamo a non attendere e a fissare per tempo un colloquio conoscitivo con la direzione scrivendo una mail a info@scuolesanbenedetto.ch o telefonando al numero 091 930 88 45.
L'Open Day è aperto a tutti e non è necessario iscriversi.
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