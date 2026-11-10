Un Open Day per le Scuole San Benedetto

L’Open Day sarà anche occasione di conoscere le modalità con cui la scuola media Parsifal aderisce alla sperimentazione per il superamento dei livelli in matematica e tedesco in terza e quarta media e ha integrato nel suo piano di studi il tedesco in prima media.

L’Open Day è pensato per favorire una partecipazione di tutti e per aprire la possibilità a molti di conoscere la proposta educativa, il corpo docente e le strutture che ospitano le scuole.