Archiviata un'estate di affluenza record
Mentre si tirano le somme sull’estate, il Monte Tamaro si prepara già alla stagione invernale con aperture speciali e tante attività in programma.
RIVERA - Ancora pochi giorni e il Monte Tamaro chiuderà la stagione estiva. Domenica 8 novembre sarà infatti l'ultimo giorno di apertura, ed è già tempo di bilanci per la prima stagione estiva completa con la nuova telecabina.
«È stata una stagione ricca di successo e affluenze da record, che conferma l'interesse del pubblico per la montagna di casa e la bontà dell'investimento fatto», si legge in un comunicato. «Il Monte Tamaro ringrazia tutti i visitatori che hanno scelto di salire in quota e i partner che hanno contribuito a questa stagione».
La nuova telecabina Rivera - Alpe Foppa non resterà però ferma a lungo. Sabato 14 novembre prenderà infatti il via la stagione invernale.
Durante i mesi più freddi, la telecabina e il Ristorante Alpe Foppa saranno aperti tutti i fine settimana, mentre durante le vacanze di Natale e Carnevale accoglieranno i visitatori ogni giorno.
Gli orari d'apertura:
- Dal 14 al 29 novembre 2026: aperti il sabato e la domenica
- Dal 26 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (vacanze di Natale): aperti tutti i giorni
- Dal 9 gennaio al 21 marzo 2027: aperti il sabato e la domenica
- Dal 6 al 14 febbraio 2027 (vacanze di Carnevale): aperti tutti i giorni
- Venerdì 19 marzo 2027 (San Giuseppe): apertura straordinaria
L'orario di apertura sarà continuato, dalle 9.00 alle 16.30, con ultima risalita alle 16.00. Fino alla fine di novembre resteranno in funzione anche la slittovia e la tirolese.
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