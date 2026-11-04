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Archiviata un'estate di affluenza record

Mentre si tirano le somme sull’estate, il Monte Tamaro si prepara già alla stagione invernale con aperture speciali e tante attività in programma.
Archiviata un'estate di affluenza record
Monte Tamaro
Fonte RED
Archiviata un'estate di affluenza record
Mentre si tirano le somme sull’estate, il Monte Tamaro si prepara già alla stagione invernale con aperture speciali e tante attività in programma.

RIVERA - Ancora pochi giorni e il Monte Tamaro chiuderà la stagione estiva. Domenica 8 novembre sarà infatti l'ultimo giorno di apertura, ed è già tempo di bilanci per la prima stagione estiva completa con la nuova telecabina.

«È stata una stagione ricca di successo e affluenze da record, che conferma l'interesse del pubblico per la montagna di casa e la bontà dell'investimento fatto», si legge in un comunicato. «Il Monte Tamaro ringrazia tutti i visitatori che hanno scelto di salire in quota e i partner che hanno contribuito a questa stagione».

La nuova telecabina Rivera - Alpe Foppa non resterà però ferma a lungo. Sabato 14 novembre prenderà infatti il via la stagione invernale.

Durante i mesi più freddi, la telecabina e il Ristorante Alpe Foppa saranno aperti tutti i fine settimana, mentre durante le vacanze di Natale e Carnevale accoglieranno i visitatori ogni giorno.

Gli orari d'apertura:

    • Dal 14 al 29 novembre 2026: aperti il sabato e la domenica
    • Dal 26 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (vacanze di Natale): aperti tutti i giorni
    • Dal 9 gennaio al 21 marzo 2027: aperti il sabato e la domenica
    • Dal 6 al 14 febbraio 2027 (vacanze di Carnevale): aperti tutti i giorni
    • Venerdì 19 marzo 2027 (San Giuseppe): apertura straordinaria

L'orario di apertura sarà continuato, dalle 9.00 alle 16.30, con ultima risalita alle 16.00. Fino alla fine di novembre resteranno in funzione anche la slittovia e la tirolese.

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