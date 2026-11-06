Winterland Locarno-Ascona: 7 settimane di musica, luci ed eventi

Non solo musica: mercatini, eventi speciali e tante altre esperienze da vivere nel Locarnese, oltre a Winterland

Accanto ai concerti, Winterland propone un ricco calendario di appuntamenti nelle piazze di Locarno e Ascona. Tra i più attesi c’è il Coca-Cola Christmas Truck: sabato 5 dicembre, dalle 14:00 alle 20:00, il leggendario camion rosso arriverà in Largo Zorzi a Locarno insieme al suo villaggio di Natale, in una delle uniche due tappe in Svizzera in cui il truck porta con sé l’intero villaggio. Domenica 6 dicembre il camion farà tappa anche ad Ascona, al Lake Dome, dalle 11:00 alle 17:00. Nei weekend del 5–6 e 12–13 dicembre Piazza Sant’Antonio ospiterà il Winterland market by TicinoTour, un mercatino dedicato ad artigianato, vintage, second hand e prodotti locali, mentre il 5 dicembre il borgo di Ascona si animerà con il tradizionale mercatino natalizio Artigiani in borgo organizzato dall'Associazione Commercianti (ACA). L’8 dicembre circa 250 bancarelle riempiranno le vie della Città Vecchia per il tradizionale Mercatino di Natale, che quest’anno celebra i 50 anni della Pro Città Vecchia anche negli spazi di Casa Rusca. Dal 13 dicembre al 6 gennaio i nuclei di Vira e Moghegno diventeranno i paesi dei presepi, e il programma si completa con le attività per famiglie del Kids program by Coop, la Fiaba musicale con l’OSI al PalaCinema (19 dicembre), la Tombola di Rete Uno (20 dicembre) e il grande Capodanno con la RSI al Raiffeisen Pavilion.