Winterland Locarno-Ascona: 7 settimane di musica, luci ed eventi
Oltre trenta serate di musica live, mercatini e appuntamenti per tutte le età animano il programma dal 19 novembre al 6 gennaio.
ASCONA/LOCARNO - Dal 19 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, oltre trenta serate di musica in Piazza Grande a Locarno, DJ set e concerti live al Lake Dome di Ascona, mercatini natalizi e tanti eventi speciali in tutta la regione.
In programma dal 19 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, arriva la line-up dei concerti, presentata dal partner musicale Heineken. Per sette settimane grandi nomi della musica italiana e internazionale, insieme ai talenti del territorio, saliranno sul palco del Raiffeisen Pavilion, nel cuore di Piazza Grande a Locarno.
Le inaugurazioni
Winterland aprirà ufficialmente le porte a Locarno giovedì 19 novembre alle 18:30, con i discorsi ufficiali sulla pista di ghiaccio. A seguire, l’accensione delle luci e della fiaba di quest’anno, «La melodia della luce», e l’intervento musicale di Paolo Meneguzzi, che inaugurerà il palco del Raiffeisen Pavilion.
Il giorno dopo toccherà ad Ascona: venerdì 20 novembre alle 18:30 i discorsi ufficiali daranno il via a Winterland Ascona, con l’accensione degli alberi dei bambini delle scuole elementari di Ascona, l’accensione di tutte le proiezioni della Piazza di Ascona e l’inaugurazione dell’attesa passeggiata di ghiaccio di 700 metri.
I concerti al Raiffeisen Pavilion di Locarno
Ad aprire l'edizione, il 19 novembre, sarà proprio il ticinese Paolo Meneguzzi. Il 20 novembre salirà sul palco il duo Sonohra in un format di serata anni 2000, mentre il 27 novembre la Piazza si trasformerà in una pista da ballo con il Daft Punk Tribute. Il 28 novembre sarà la volta degli SNAP!, leggende dell’eurodance anni ’90 che hanno fatto ballare il mondo intero.
Dicembre si aprirà all’insegna della dance con il DJ e produttore svizzero Dj Antoine il 5 dicembre, seguito il 7 dicembre dal ritorno dei ticinesi Sgaffy, con il loro stile fresco e travolgente. L’11 dicembre Winterland accoglierà Fred De Palma, tra i nomi più amati del rap e del reggaeton italiano, mentre il 12 dicembre torna l’appuntamento nostalgia con Ma che ne sanno i 2000?. Il 18 dicembre spazio al pop d’autore dei Tiromancino, seguiti il 19 dicembre da Prezioso, icona della dance italiana dei primi anni 2000.
Durante le festività, il 26 dicembre arriveranno The Stickmen Project, il 27 dicembre il cantautore ticinese Sebalter e il 29 dicembre Soleroy. La notte di San Silvestro con la diretta televisiva RSI sarà accompagnata dalla United Soloist Orchestra, mentre a chiudere l’edizione, il 5 gennaio 2027, sarà una vera icona della musica italiana: Donatella Rettore, pronta a portare in Piazza Grande i successi che hanno segnato intere generazioni.
Accanto ai grandi nomi, il calendario propone ogni settimana band, tribute show e artisti locali, per un totale di oltre trenta serate di musica dal vivo.
Tutti i concerti si terranno nel cuore di Piazza Grande, all’interno del Raiffeisen Pavilion, a ingresso gratuito, in un’atmosfera di luce e convivialità.
Non solo musica: mercatini, eventi speciali e tante altre esperienze da vivere nel Locarnese, oltre a Winterland
Accanto ai concerti, Winterland propone un ricco calendario di appuntamenti nelle piazze di Locarno e Ascona. Tra i più attesi c’è il Coca-Cola Christmas Truck: sabato 5 dicembre, dalle 14:00 alle 20:00, il leggendario camion rosso arriverà in Largo Zorzi a Locarno insieme al suo villaggio di Natale, in una delle uniche due tappe in Svizzera in cui il truck porta con sé l’intero villaggio. Domenica 6 dicembre il camion farà tappa anche ad Ascona, al Lake Dome, dalle 11:00 alle 17:00. Nei weekend del 5–6 e 12–13 dicembre Piazza Sant’Antonio ospiterà il Winterland market by TicinoTour, un mercatino dedicato ad artigianato, vintage, second hand e prodotti locali, mentre il 5 dicembre il borgo di Ascona si animerà con il tradizionale mercatino natalizio Artigiani in borgo organizzato dall'Associazione Commercianti (ACA). L’8 dicembre circa 250 bancarelle riempiranno le vie della Città Vecchia per il tradizionale Mercatino di Natale, che quest’anno celebra i 50 anni della Pro Città Vecchia anche negli spazi di Casa Rusca. Dal 13 dicembre al 6 gennaio i nuclei di Vira e Moghegno diventeranno i paesi dei presepi, e il programma si completa con le attività per famiglie del Kids program by Coop, la Fiaba musicale con l’OSI al PalaCinema (19 dicembre), la Tombola di Rete Uno (20 dicembre) e il grande Capodanno con la RSI al Raiffeisen Pavilion.
Line-up concerti – Raiffeisen Pavilion, Piazza Grande - Locarno
- 19.11 – Paolo Meneguzzi
- 20.11 – Sonohra
- 21.11 – Dj Matrix
- 26.11 – Fly Blue’s
- 27.11 – Daft Punk Tribute
- 28.11 – SNAP!
- 29.11 – Coro Calicantus
- 02.12 – DimeBlend
- 03.12 – Maxmania
- 05.12 – Dj Antoine
- 06.12 – Luis Landrini
- 07.12 – Sgaffy
- 08.12 – Ascona Big Band
- 09.12 – Nicolò Martire
- 10.12 – New Jersey
- 11.12 – Fred De Palma
- 12.12 – Ma che ne sanno i 2000?
- 13.12 – Lavanderia della musica
- 17.12 – Vasco Jam
- 18.12 – Tiromancino
- 19.12 – Prezioso
- 20.12 – Coro Gospel ATM
- 21.12 – Luca Fellaz
- 22.12 – Lorenzo Bonfire
- 23.12 – The Queen Tribute
- 24.12 – Ian Genini
- 26.12 – The Stickmen Project
- 27.12 – Sebalter
- 28.12 – Party 80 by Temus
- 29.12 – Soleroy
- 31.12 – Capodanno con la RSI e la United Soloist Orchestra
- 01.01 – The Rockstar Show
- 02.01 – Da Brozz
- 03.01 – Shary Band
- 04.01 – Dino Brown
- 05.01 – Rettore
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