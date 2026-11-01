Ritorna il “Black November” di Ottica Ticinese
Occhiali di marca a prezzi budget, e la professionalità di sempre nell'apprezzato negozio del Luganese.
Occhiali di marca a prezzi budget, e la professionalità di sempre nell'apprezzato negozio del Luganese.
PREGASSONA - Ottica Ticinese, un negozio affermato da anni sul suolo Luganese, ha saputo negli ultimi anni fidelizzare i suoi clienti con accoglienza calorosa e professionale ma al tempo stesso offrire una proposta commerciale di alta qualità e prodotti selezionati delle migliori marche presenti nel panorama dell’ottica odierna.
«Crescendo negli anni abbiamo sempre cercato di proporre ai nostri clienti una vasta gamma di offerte adeguate al momento economico attuale tutt'altro che semplice». Tra queste c’è anche il “Black November”, ormai noto ai clienti abituali, che torna per tutto il mese di novembre ed è aperto a tutti.
La formula è semplice. Il cliente sceglie la montatura e le lenti più adatte alle proprie esigenze visive, e sull’occhiale completo riceve uno sconto del 40%. Per chi ne ha bisogno, il negozio offre anche l’esame della vista professionale gratuito: la precisione della correzione visiva resta al centro del servizio.
«La qualità non va mai in sconto, il prezzo sì» è il principio con cui Ottica Ticinese presenta l’iniziativa.
Oltre agli occhiali tradizionali, in negozio si trova la nuova generazione di occhiali smart Meta firmati Ray-Ban e Oakley. I modelli usano il software di terza generazione e hanno audio e video nettamente migliorati, per un uso quotidiano più completo e confortevole. Gli occhiali Meta, ribadisce il negozio, sono esclusi dalla promozione di novembre.
Ottica Ticinese aspetta i clienti nel suo negozio di Lugano-Pregassona.
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