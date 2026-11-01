Ritorna il “Black November” di Ottica Ticinese

Oltre agli occhiali tradizionali, in negozio si trova la nuova generazione di occhiali smart Meta firmati Ray-Ban e Oakley. I modelli usano il software di terza generazione e hanno audio e video nettamente migliorati, per un uso quotidiano più completo e confortevole. Gli occhiali Meta, ribadisce il negozio, sono esclusi dalla promozione di novembre.