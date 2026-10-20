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MONTE TAMARO

Sul Tamaro un autunno da degustare fra castagnate, vino e selvaggina

Due gli appuntamenti all'Alpe Foppa a ridosso della settimana dei morti. E per le famiglie sconti all'accesso del Parco avventura.
Sul Tamaro un autunno da degustare fra castagnate, vino e selvaggina
Monte Tamaro SA
Fonte Monte Tamaro SA
Sul Tamaro un autunno da degustare fra castagnate, vino e selvaggina
Due gli appuntamenti all'Alpe Foppa a ridosso della settimana dei morti. E per le famiglie sconti all'accesso del Parco avventura.

RIVERA - Il Monte Tamaro saluta un'estate di grande affluenza, la prima stagione estiva completa con la nuova telecabina Rivera - Alpe Foppa, entrata in funzione nel settembre 2025 con il progetto Monte Tamaro 3.0. Un riscontro che conferma la bontà dell'investimento e che il Monte Tamaro vuole festeggiare con il pubblico anche in autunno, con due appuntamenti all'Alpe Foppa, a 1530 metri, per vivere la montagna a tavola.

Sabato 31 ottobre 2026 torna la Castagnata in vetta, rinviata dal 18 ottobre a causa del maltempo e con il programma invariato. Dalle 11.00 la terrazza dell'Alpe Foppa si riempie di musica dal vivo con il mitico Ciro; dalle 14.00 si accende il fuoco e le castagne sono offerte dal Monte Tamaro. Per il pranzo è aperto il Ristorante Alpe Foppa, con i piatti della tradizione e la vista sulle Alpi. La salita in telecabina è alle consuete tariffe.

Sabato 7 novembre 2026 è in programma Vino e selvaggina in quota, una giornata enogastronomica dedicata ai sapori di stagione e ai piccoli produttori del territorio. Dalle 11.00 quattro cantine ticinesi presentano di persona i loro vini in una degustazione accompagnata da taralli e olive: Vini Monzeglio - Azienda vitivinicola di Taverne, Vitivinicola Sottotorre di Camorino, Cantina Pelossi di Pazzallo e Vini Stucki di Rivera.

Alle 12.30 lo chef Roberto D'Angelo e la sua brigata propongono un menù di selvaggina creato per l'occasione: carpaccio di cervo con stracciatella al pesto di rucola, entrecôte di capriolo agli aromi con tortino di verdure e, per chiudere, mousse di caco con salsa al rum. La particolarità della giornata è il legame tra degustazione e pranzo: i vini da portare in tavola si acquistano direttamente dai produttori presenti, così chi al mattino ha scoperto una bottiglia può gustarla a mezzogiorno.

Il costo è di CHF 15.- per la sola degustazione (telecabina esclusa) e di CHF 90.- per degustazione e pranzo, comprensivo di viaggio in telecabina andata e ritorno. La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 2 novembre 2026 all'indirizzo info@montetamaro.ch o al numero 091 946 23 03.

Per la settimana dei Morti il Monte Tamaro propone inoltre una promozione speciale per le famiglie: da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026 i bambini dai 4 ai 12 anni beneficiano di uno sconto del 50% sull'entrata al Parco Avventura.

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