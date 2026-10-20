Sul Tamaro un autunno da degustare fra castagnate, vino e selvaggina

Sabato 7 novembre 2026 è in programma Vino e selvaggina in quota, una giornata enogastronomica dedicata ai sapori di stagione e ai piccoli produttori del territorio. Dalle 11.00 quattro cantine ticinesi presentano di persona i loro vini in una degustazione accompagnata da taralli e olive: Vini Monzeglio - Azienda vitivinicola di Taverne, Vitivinicola Sottotorre di Camorino, Cantina Pelossi di Pazzallo e Vini Stucki di Rivera.

Alle 12.30 lo chef Roberto D'Angelo e la sua brigata propongono un menù di selvaggina creato per l'occasione: carpaccio di cervo con stracciatella al pesto di rucola, entrecôte di capriolo agli aromi con tortino di verdure e, per chiudere, mousse di caco con salsa al rum. La particolarità della giornata è il legame tra degustazione e pranzo: i vini da portare in tavola si acquistano direttamente dai produttori presenti, così chi al mattino ha scoperto una bottiglia può gustarla a mezzogiorno.