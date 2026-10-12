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Il Regno delle Zucche: un angolo d’autunno nel cuore di Serfontana

Atmosfere da fratelli Grimm, tra luci calde e natura: il piano centrale apre le porte al Regno delle Zucche
Il Regno delle Zucche: un angolo d’autunno nel cuore di Serfontana
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Fonte Centro Shopping Serfontana
Il Regno delle Zucche: un angolo d’autunno nel cuore di Serfontana
Atmosfere da fratelli Grimm, tra luci calde e natura: il piano centrale apre le porte al Regno delle Zucche

Con l’arrivo dell’autunno, il piano centrale di Serfontana cambia volto e si trasforma in un suggestivo paesaggio ispirato alla natura e ai colori della stagione.

L’allestimento nasce da un’idea semplice e autentica: portare all’interno del Centro gli elementi che caratterizzano il territorio in questo periodo dell’anno. Balle di fieno, botti di vino, legno, foglie e vere zucche creeranno un ambiente caldo e naturale, capace di evocare le atmosfere della campagna ticinese e trasformare il piano centrale in un luogo da vivere, esplorare e fotografare.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle zucche, vere protagoniste dell’allestimento, acquistate direttamente presso l’azienda agricola Future Farmers di Novazzano. Una scelta che permette di valorizzare il territorio, sostenere le realtà agricole locali e creare nuove sinergie con le attività della nostra regione.

L’obiettivo è infatti quello di proporre un allestimento non soltanto scenografico, ma anche coerente con i valori di sostenibilità, territorialità e collaborazione con le realtà locali: materiali naturali, prodotti del territorio e un’impostazione pensata per dare nuova vita agli spazi attraverso elementi semplici e autentici.

Il cuore dell’iniziativa
Il piano centrale sarà il fulcro dell’esperienza: uno spazio scenografico costruito attraverso diversi livelli, volumi e materiali naturali, dove le zucche si alterneranno a balle di fieno, botti e dettagli vegetali, creando un vero e proprio paesaggio autunnale.

Un ambiente pensato per essere vissuto e condiviso, dove fermarsi, scattare una fotografia, lasciarsi sorprendere dai dettagli e vivere il Centro in una veste completamente nuova. A completare l’esperienza, le giornate di sabato 31 ottobre e mercoledì 4 novembre saranno dedicate alle attività di Halloween: il Regno delle Zucche diventerà dunque il punto di partenza per laboratori e momenti creativi dedicati a grandi e piccini.

Un progetto che unisce stagionalità, creatività e territorio, trasformando il cuore di Serfontana in un luogo capace di raccontare l’autunno attraverso materiali autentici e collaborazioni con le realtà locali.

Centro Shopping Serfontana
Il Centro Shopping Serfontana, a Morbio Inferiore, è un moderno polo commerciale con 50 negozi che unisce shopping, servizi e attenzione all’ambiente. Progettato con criteri di sostenibilità, sfrutta energia solare, recupero del calore e verde verticale, ed è facilmente accessibile grazie a collegamenti con mezzi pubblici, piste ciclabili e 38 punti di ricarica elettrica. Centro Serfontana è un punto di riferimento per il territorio, offrendo un’esperienza commerciale di qualità in armonia con l’ambiente.

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