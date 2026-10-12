Il Regno delle Zucche: un angolo d’autunno nel cuore di Serfontana

Un ambiente pensato per essere vissuto e condiviso, dove fermarsi, scattare una fotografia, lasciarsi sorprendere dai dettagli e vivere il Centro in una veste completamente nuova. A completare l’esperienza, le giornate di sabato 31 ottobre e mercoledì 4 novembre saranno dedicate alle attività di Halloween: il Regno delle Zucche diventerà dunque il punto di partenza per laboratori e momenti creativi dedicati a grandi e piccini.