Dopo l'esecuzione fallita, Christa Pike torna in carcere

L'esecuzione di Pike aveva suscitato scalpore, poiché sarebbe stata la prima donna da oltre 200 anni a essere giustiziata nello Stato americano del Tennessee. Tuttavia, nonostante due iniezioni somministrate, è sopravvissuta al tentativo di esecuzione.

Giovedì era già stato reso noto che la cinquantenne si era mossa per la prima volta nella sua stanza d'ospedale. Secondo precedenti informazioni, Pike era ancora un po' confusa mentalmente e perdeva facilmente il filo del discorso. Allo stesso tempo, le sue braccia risultavano ancora gravemente ferite, tanto da comprometterne l'utilizzo. Non è ancora chiaro se rimarranno danni permanenti.