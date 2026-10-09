Ebola, superati i 4200 decessi e 8700 contagi

Non è l'unico elemento a preoccupare: il fatto che la mortalità resti molto alta (quasi 1 paziente su 2) e che la gran parte dei pazienti muoia prima di arrivare in ospedale fa pensare a gravi difficoltà nella risposta, soprattutto «ritardi nell'identificazione della malattia e nell'erogazione di cure adeguate». Intanto l'epidemia continua a diffondersi e nelle ultime settimane i contagi hanno raggiunto un ulteriore distretto nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo.

Sono ancora in corso, invece, le indagini sul caso importato nei giorni scorsi in Kenya. «Il paziente si è ammalato circa un mese fa ed è stato curato in diversi ospedali mentre si trova nella Repubblica Democratica del Congo», ricostruisce l'Oms. Dal Congo è passato in Uganda prima di arrivare a Nairobi, in Kenya, in aereo. L'ipotesi più accreditata è che si sia infettato «in una struttura sanitaria o in una comunità mentre cercava cure per un altro disturbo». Il Paese ha attivato tutte le misure di risposta e al momento è in corso il tracciamento dei contatti per verificare che il virus non sia già stato trasmesso ad altre persone e fermare eventuali catene del contagio.