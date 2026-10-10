Terremoto a Panama, revocato l'allarme tsunami

Nella capitale, numerose persone si sono riversate in strada, nei parcheggi e nei parchi per timore di nuove scosse. «È stato lo spavento più grande della mia vita», ha raccontato una donna all'emittente panamense TVN, descrivendo i momenti in cui ha cercato il figlio e il marito durante il sisma. Nelle ore successive sono state registrate decine di scosse di assestamento. Secondo le prime informazioni, non risultano feriti.

Danni materiali sono stati segnalati in diverse province. A Penonomé, nella provincia di Coclé, circa 150 chilometri a ovest della capitale, sarebbero stati danneggiati una torre della cattedrale San Juan Bautista, un albergo e la sede dell'amministrazione provinciale. Problemi sono stati riscontrati anche alla cattedrale di Santiago, nella provincia di Veraguas. Il governo ha disposto la chiusura degli uffici statali e la sospensione delle lezioni pomeridiane in tutto il Paese.