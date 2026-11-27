Zelensky ha invece difeso le operazioni condotte al di fuori della zona di combattimento. Secondo il presidente, di fronte alla guerra d'aggressione di Mosca, l'Ucraina ha tutto il diritto di difendersi. Non si può permettere alle navi russe di sferrare attacchi o di trasportare armi e materiale analogo, ha affermato, stando a quanto riportato dalla redazione ucraina della BBC.