Escalation ucraina? Zelensky: «Nessun attacco alle navi russe senza coordinarci con i partner»
Il presidente ucraino difende le operazioni militari al di fuori della zona di combattimento dopo le polemiche per l'affondamento di una nave da guerra russa in Libia.
KIEV - L'Ucraina si coordina con i Paesi potenzialmente interessati quando conduce attacchi contro navi russe in altre parti del mondo. È quanto ha dichiarato il presidente Wolodymyr Zelensky, assicurando che le forze armate ucraine non hanno mai sferrato attacchi senza coordinarsi con altri partner.
In un'intervista rilasciata a Kiev alla BBC, Zelensky ha confermato l'esistenza di contatti diplomatici. Di recente, l'Ucraina ha affondato con droni navali la nave da guerra russa «Merkury» nel porto libico di Bengasi, sul Mediterraneo. L'operazione solleva interrogativi sul piano del diritto internazionale. L'Italia ha condannato l'attacco, definendolo una violazione della sovranità del Paese nordafricano, già indebolito dalla guerra civile.
Zelensky ha invece difeso le operazioni condotte al di fuori della zona di combattimento. Secondo il presidente, di fronte alla guerra d'aggressione di Mosca, l'Ucraina ha tutto il diritto di difendersi. Non si può permettere alle navi russe di sferrare attacchi o di trasportare armi e materiale analogo, ha affermato, stando a quanto riportato dalla redazione ucraina della BBC.
Zelensky: senza Kiev non c'è Ucraina
Il presidente ucraino ha accusato la Russia di voler dividere il suo Paese colpendo i ponti sul fiume Dnipro. Ad attendere la capitale Kiev è un inverno difficile, ma l'Ucraina la difenderà con tutti i mezzi. «Abbiamo bisogno della nostra capitale. Senza capitale non c'è Paese», ha detto.
Internet satellitare parzialmente ripristinato
Zelensky ha inoltre annunciato la parziale revoca delle limitazioni al servizio Internet satellitare Starshield, che ora funziona a piena velocità nei territori controllati dall'Ucraina, ma non in quelli occupati dalla Russia. In queste ultime aree, l'Ucraina non è in grado di intercettare i droni russi a reazione in arrivo.
Starshield è la versione militare del servizio Internet satellitare Starlink dell'imprenditore tecnologico statunitense Elon Musk. Sebbene le ragioni delle ripetute restrizioni non siano del tutto chiare, queste vengono considerate uno strumento di pressione degli Stati Uniti per indurre l'Ucraina a eventuali concessioni.
Zelensky ha infine messo in discussione la posizione del presidente statunitense Donald Trump, che si considera un mediatore nella guerra d'aggressione russa. A giudizio del presidente ucraino, gli Stati Uniti, in quanto Paese forte e rispettato, dovrebbero esercitare pressioni sulla Russia.