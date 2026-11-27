CANBERRA - Il parlamento australiano ha adottato ieri una norma che impone alle reti sociali di consentire agli internauti di disattivare gli algoritmi personalizzati e prescrive forti ammende per le piattaforme che non sopprimono i contenuti giudicati pregiudizievoli. La legge, che introduce un «obbligo di vigilanza», è stata adottata grazie a un accordo dell'ultimo minuto tra il partito laburista al potere e i verdi.