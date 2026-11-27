Social network, l'Australia impone di consentire il blocco degli algoritmi
La nuova legge obbliga le piattaforme sociali a responsabilizzarsi sulla sicurezza online e tutela in particolare i minori dai contenuti nocivi
CANBERRA - Il parlamento australiano ha adottato ieri una norma che impone alle reti sociali di consentire agli internauti di disattivare gli algoritmi personalizzati e prescrive forti ammende per le piattaforme che non sopprimono i contenuti giudicati pregiudizievoli. La legge, che introduce un «obbligo di vigilanza», è stata adottata grazie a un accordo dell'ultimo minuto tra il partito laburista al potere e i verdi.
Le piattaforme saranno anche ritenute direttamente responsabili della protezione dei minorenni dalla pornografia, dalle molestie in rete e dai contenuti che glorificano la criminalità o incoraggiano i problemi alimentari, pena ammende pari al 5% della loro cifra d'affari mondiale, con un minimo di 109 milioni di dollari australiani (60,3 milioni di franchi al cambio attuale). La norma entrerà in vigore fra dodici mesi, per dar tempo alle piattaforme di adottare le disposizioni necessarie.
«I colossi della tecnologia non possono più illudersi: sono responsabili della sicurezza dei cittadini sulle loro piattaforme, e dovranno rendere conto se mancano a tali obblighi», ha dichiarato la ministra australiana delle comunicazioni, Anika Wells. L'opposizione conservatrice ritiene tuttavia che le nuove norme conferiscano al governo un potere eccessivo in materia di controllo della libertà di espressione.