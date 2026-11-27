Nel 2014 aveva raccontato il proprio rapporto con Hollywood in una lettera indirizzata a 866 esponenti cristiani e conservatori, nella quale criticava duramente l'industria cinematografica americana, accusandola di aver favorito una deriva morale. "Ho cercato di vivere la mia vita in modo diverso e di partecipare a progetti che sarei stato orgoglioso di far vedere ai miei nipoti", aveva scritto.