Addio a Gerald R. Molen, produttore premio Oscar per Schindler's List
Il premio Oscar, storico collaboratore di Steven Spielberg, si è spento in Montana all'età di 91 anni. Tra i suoi grandi successi figurano pellicole come Jurassic Park, Rain Man e Minority Report.
MONTANA - Gerald R. Molen, produttore cinematografico statunitense vincitore dell'Oscar per Schindler's List (La lista di Schindler) del regista Steven Spielberg, è morto all'età di 91 anni lunedì 23 novembre a Bigfork, in Montana (USA), dove risiedeva da tempo. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla pronipote Rachel Lorraine Pullan, come riportano vari media americani.
Legato a lungo a Spielberg, Molen ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei suoi film più celebri, tra cui Jurassic Park, Minority Report, Il colore viola e Twister. Nel 1994 ha condiviso con Spielberg e Branko Lustig l'Oscar per il miglior film assegnato a Schindler's List, il dramma sulla Shoah che racconta la vicenda dell'imprenditore tedesco Oskar Schindler e il salvataggio di oltre mille ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.
Nato il 6 gennaio 1935 a Great Falls, in Montana, Gerald Robert Molen si trasferisce nel 1947 con la famiglia a North Hollywood. I genitori gestiscono un ristorante nei pressi degli studi cinematografici e il ragazzo comincia presto a frequentare quell'ambiente. Dopo il servizio militare nei Marine, nel 1957 trova lavoro alla società di produzione cinematografica Republic Pictures come autista di camion per il trasporto di mobili. Due anni più tardi passa alla concorrente Universal Pictures, dove prende parte alla lavorazione di Psyco di Alfred Hitchcock: nel film fa da controfigura ad Anthony Perkins nella scena in cui il protagonista guida verso il Bates Motel.
La sua carriera prosegue dietro le quinte, prima nel settore dei trasporti e poi come responsabile della produzione. Lavora a pellicole come Il postino suona sempre due volte, Tootsie, Storia di un soldato e Il colore viola, dove nel 1985 incontra professionalmente Spielberg. Il regista gli affida quindi il primo incarico da produttore associato per Miracolo sull'8a strada (1987), dando avvio a una collaborazione destinata a durare molti anni.
Dopo aver prodotto Hook - Capitan Uncino (1991), Molen viene nominato responsabile della produzione di Amblin Entertainment, la società di produzione cinematografica e televisiva fondata da Spielberg. In quel ruolo supervisiona numerosi progetti, tra cui I Flintstones, Piccole canaglie, Piccoli campioni, Casper e Twister. Torna inoltre a collaborare direttamente con Spielberg per Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) e Minority Report (2002).
Nel suo percorso professionale figurano anche altri successi lontani dalla collaborazione con il regista: tra questi Rain Man - L'uomo della pioggia (1988), vincitore dell'Oscar come miglior film, Giorni di tuono (1990), L'altro lato del paradiso (2001), La rivincita delle bionde? e, negli ultimi anni, Shark 2 - L'abisso (2023). Molen si era concesso anche alcune apparizioni sullo schermo in Rain Man - L'uomo della pioggia, Giorni di tuono, Jurassic Park, Amistad e Prova a prendermi.
Nel 2014 aveva raccontato il proprio rapporto con Hollywood in una lettera indirizzata a 866 esponenti cristiani e conservatori, nella quale criticava duramente l'industria cinematografica americana, accusandola di aver favorito una deriva morale. "Ho cercato di vivere la mia vita in modo diverso e di partecipare a progetti che sarei stato orgoglioso di far vedere ai miei nipoti", aveva scritto.
Negli ultimi anni aveva inoltre prodotto due documentari politici diretti da Dinesh D'Souza, 2016: Obama's America (2012) e Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (2016), entrambi critici nei confronti dell'amministrazione di Barack Obama e della figura di Hillary Clinton.
Molen lascia i due figli Lorion Marie e Steven Robert. La moglie Patricia, con cui era stato sposato per quasi settant'anni, era morta nel gennaio 2024.