SEVERODVINSK - Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente messo in servizio il nuovo sottomarino a propulsione nucleare «Perm» nella regione settentrionale russa di Archangelsk.



«La Russia è uno dei pochi Paesi al mondo in grado di costruire sottomarini nucleari così potenti – armi di portata e importanza globale», ha dichiarato il capo del Cremlino durante la cerimonia dell'alzabandiera della Marina a Severodvinsk. Secondo quanto annunciato, il «Perm» sarà il primo sottomarino di serie dotato di missili ipersonici Zirkon. Entrerà a far parte della flotta del Pacifico e sarà impiegato per proteggere l'Estremo Oriente e la parte russa dell'Artico.