Putin schiera il nuovo sottomarino nucleare con missili ipersonici
Il «Perm» rafforzerà la flotta russa del Pacifico. Entro il 2030 Mosca punta a schierare altri cinque sottomarini lanciamissili.
Il «Perm» rafforzerà la flotta russa del Pacifico. Entro il 2030 Mosca punta a schierare altri cinque sottomarini lanciamissili.
SEVERODVINSK - Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente messo in servizio il nuovo sottomarino a propulsione nucleare «Perm» nella regione settentrionale russa di Archangelsk.
«La Russia è uno dei pochi Paesi al mondo in grado di costruire sottomarini nucleari così potenti – armi di portata e importanza globale», ha dichiarato il capo del Cremlino durante la cerimonia dell'alzabandiera della Marina a Severodvinsk. Secondo quanto annunciato, il «Perm» sarà il primo sottomarino di serie dotato di missili ipersonici Zirkon. Entrerà a far parte della flotta del Pacifico e sarà impiegato per proteggere l'Estremo Oriente e la parte russa dell'Artico.
Secondo Putin, entro il 2030 saranno consegnati alla flotta altri cinque sottomarini lanciamissili. Entro la stessa data, stando a precedenti dichiarazioni, dovrebbero essere stati sostituiti anche gli ultimi due sottomarini nucleari di fabbricazione sovietica. Il cantiere navale Sevmash, incaricato della costruzione, si trova nei pressi di Archangelsk, sul Mar Bianco, a circa 1.000 chilometri a nord di Mosca.
È proprio nella guerra che la Russia conduce da quasi cinque anni contro la vicina Ucraina che sono stati impiegati per la prima volta i missili Zirkon, difficili da intercettare. Nel corso del conflitto, la flotta russa ha già perso diverse navi ed è stata costretta a ritirarsi dalla parte occidentale del Mar Nero.