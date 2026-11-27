Prima il paradiso, poi il riposo: Marc Marquez si ritira
Dieci volte mondiale, lo spagnolo ha annunciato il ritiro.
Il 33enne chiuderà la carriera questo weekend, a Valencia
Dieci volte mondiale, lo spagnolo ha annunciato il ritiro.
Il 33enne chiuderà la carriera questo weekend, a Valencia
VALENCIA - Il titolo conquistato lo scorso weekend a Portimão, l'ottavo nella classe regina del Motomondiale, il decimo totale, è stato l'ultimo della carriera per Marc Marquez. Il campionissimo spagnolo ha infatti annunciato il suo ritiro dal mondo delle corse.
Il Gran Premio della Comunità Valenciana di questa domenica sarà l'ultimo in sella per il numero 93.
Un'avventura lunghissima, costellata da grandi soddisfazioni - le prime gare e il primo iride vinti sono addirittura del 2010 - e da tantissimi dolori (sono più di dieci le operazioni alle quali si è sottoposto), si è chiusa con il tanto agognato sorpasso al nemico-rivale di sempre, quel Valentino Rossi arrivato "solo" a nove titoli.
«Parleremo dopo, ma prima grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia», ha scritto Marquez su dei cartelli mostrati prima delle prove dell'ultimo Gran Premio.
📣🔴OFFICIAL STATEMENT It is official. @marcmarquez93 has decided to retire from @MotoGP, and the 2026 Valencia Grand Prix will be his final race as a professional rider and with the #DucatiLenovoTeam. https://t.co/ED2YEKtZbU— Ducati Corse (@ducaticorse) November 27, 2026