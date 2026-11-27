Un'avventura lunghissima, costellata da grandi soddisfazioni - le prime gare e il primo iride vinti sono addirittura del 2010 - e da tantissimi dolori (sono più di dieci le operazioni alle quali si è sottoposto), si è chiusa con il tanto agognato sorpasso al nemico-rivale di sempre, quel Valentino Rossi arrivato "solo" a nove titoli.

«Parleremo dopo, ma prima grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia», ha scritto Marquez su dei cartelli mostrati prima delle prove dell'ultimo Gran Premio.